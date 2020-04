Under påskveckan genomförde Realtid i samarbete med strategi- och analysföretaget Beautiful Clarity en undersökning om hur våra läsare förhåller sig till coronakrisen. Undersökningen baseras på svar från 665 respondenter. Nästan 80 procent av svaren kommer från vd:ar, delägare, styrelsemedlemmar och högre tjänstemän. Undersökningen kommer upprepas under våren för att fånga förändringar i attityden under tiden som krisen fortgår.

– Just nu anser cirka 62 procent att coronakrisen kommer leda till en lågkonjunktur och ungefär 20 procent till en depression. På vilket sätt den uppfattningen ändras över tid blir intressant att följa i de fortsatta undersökningarna vi gör, säger Nick Harmsen, chefsanalytiker på Beautiful Clarity som genomfört undersökningen.

– När vi gjort några fördjupande branschanalyser så tycks det som att ägarbolag och riskkapitalbolag har mest negativ syn på börsens utveckling. 44 procent anser att det kommer ta mer än tre år för börsen att återgå till samma värden som före krisen. Jämförande siffra för investmentbanker, som är mest positiva, är bara 13 procent, säger Theresia Eriksson, analytiker på Beautiful Clarity.

– De som jobbar inom de svenska investmentbankerna är även mest positiva gällande konjunkturutvecklingen, där 24 procent tror att krisen enbart kommer leda till en temporär dipp. Vilket kan jämföras med exempelvis fastighetsbranschen där endast 12 procent står för den uppfattningen, säger Theresia Eriksson.

Undersökningen visar bland annat att bara 15 procent av läsarna tror att börsen har nått botten ännu.

19 procent av läsarna tror att börsen kommer att bottna inom de närmaste veckorna. Hela 46 procent spår att börsen når sin botten inom de närmaste månaderna. 17 procent har ingen åsikt och svarar ”vet ej” – vilket med tanke på den slagiga börsen den senaste tiden kanske är ett rimligt antagande.

Realtid ställde också frågan om hur lång tid det kommer att ta innan den svenska börsen är tillbaka på samma nivå som den var i januari 2020. De flesta, 44 procent, tror att det kommer att dröja tre år innan vi är tillbaka på all-time-high igen. 24 procent av läsarna är ännu mer optimistiska och hoppas börsen är tillbaka på toppen om ett år. 10,8 procent spår att det kommer att ta fem år för börsen att nå toppen igen.

20 procent tror att coronakrisen leder till en depression. Betydligt fler, 62 procent, tror att att nedgången stannar vid en lågkonjunktur. 18 procent tror att coronakrisen endast kommer att orsaka en ”temporär dipp.”

Hela 80 procent uppger att de är väl rustade för att klara krisens ekonomiska konsekvenser. 85 procent uppger att deras företag inte har tvingats att varsla några anställda.

Läsarna svarar också att de inte är särskilt oroade för sin egen hälsa under rådande omständigheter. Endast 15 procent är mycket oroade.

Däremot att man mycket orolig för sina nära och käras hälsa. Man tycker inte heller att de restriktioner som har införts varit överdrivna.

Däremot efterlyser cirka 60 procent mer finansiella åtgärder från regeringen.