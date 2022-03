(Relativ) rusning till ”fulfonder” 

Ett oljepris runt 150 dollar per fat under större delen av 2022 är ingen omöjlighet om Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter, enligt bedömare.



Bland andra SEB:s chefsekonom Jens Magnusson har i en tidigare intervju med Realtid pekat på risken att de ryska gasleveranserna till Europa – som får 40 procent av all sin naturgas från Ryssland – minskar eller stryps helt.



Visserligen har oljepriset backat dramatiskt den senaste veckan – från närmare 130 till runt 100 dollar per fat.



Carnegie pekar i en färsk analys på flera olika skäl till raset. Det rör sig bland annat om förhoppningar om framsteg i samtalen mellan Ukraina och Ryssland och därmed en kortvarig konflikt, men också om att det kommit signaler om ökad oljeproduktion globalt.

Carnegie ser dock en risk för fortsatt höga oljepriser då ”investeringarna i fossila bränslen varit mycket begränsade de senaste åren samtidigt som förnybar produktion, lagring och transmission inte byggts ut tillräckligt snabbt”.



Prognoser om stigande oljepriser har lockat Avanzas sparare att placera i fossila bränslen.



Blackrocks fond, BGF World Energy A2, är den som haft störst inflöde hos oss sedan krigets utbrott, säger Nicklas Andersson, sparekonom på Avanza och fortsätter:



– Dock ska det sägas att många kunder har nettosålt fonder under oron. Och då kan det som man ändå köper segla upp på topplistan.



BGF World Energy A2 investerar i globala oljebolag som Total Energies SE, Shell, Chevron och Exxon Mobil.



Även Nordnets sparare har lockats av fondgigantens oljefond. Antalet ägare av BGF World Energy via Nordnets plattform har ökat med hela 172 procent sedan årsskiftet till cirka 6 000. Ökningen sedan slutet av februari är 10 procent.



– Det är relativt mycket för att vara under en så kort period, säger Frida Bratt, Nordnets sparekonom, i en kommentar.

Även fonden Franklin Natural Resources, med största innehaven ConocoPhillips, Chevron och Exxon Mobil, har dragit till sig investerare.

– Antalet ägare har ökat med 94 procent sedan årsskiftet. Men märk väl att det är från betydligt lägre nivåer. Sedan månadsskiftet är ökningen 20 procent, säger Frida Bratt.



– Det finns också några ETF:er med råvaror som underliggande tillgångar som lockat. Men det är endast ett tusental Nordnet-kunder som har dessa, så ökningarna är från låga nivåer och ser därför stora ut. Men det rör sig om en tydlig trend som rimmar väl med det ökade intresset för exempelvis BGF-fonden.



Ökning av andelsägare via Nordnets plattform:

iShares Oil & Gas Exploration & Production

· Ökning av antal ägare sedan årsskiftet: 180 procent

· Ökning av antal ägare sedan slutet av februari: 22 procent

IShares S&P500 Energy Sector UCITS ETF

· Ökning av antal ägare sedan årsskiftet: 186 procent

· Ökning av antal ägare sedan slutet av februari: 25 procent