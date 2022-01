Rekordmånga får deklarationen tidigt i år

Vid årsskiftet hade 5,3 miljoner anslutit sig till en digital brevlåda för myndighetspost. Förra året var det drygt 8 miljoner som deklarerade vilket betyder att mer än hälften får deklarationen skickad till sin digitala brevlåda. Det framgår av ett pressmeddelande.



Över 1 miljon skaffade en digital brevlåda under 2021.



Direkt efter det digitala utskicket kommer även de som får sin deklaration på papper att kunna logga in på skatteverket.se och se sin deklaration som pdf.



Den 15 mars öppnar tjänsten för att deklarera och då kan nästan alla logga in för att deklarera på skatteverket.se. Endast den som saknar bank-id behöver invänta pappersdeklarationen som kommer med posten mellan 15 mars – 15 april.

För att kunna få skatteåterbäringen i april behöver deklarationen godkännas digitalt senast den 30 mars utan några ändringar eller tillägg.

Viktiga datum

24 februari

Sista dagen att skaffa en digital brevlåda om du vill ha deklarationen digitalt.

2-7 mars

Deklarationen kommer till din digitala brevlåda. Du får en pdf som ser ut som den vanliga deklarationen.

15 mars

Deklarationen öppnar.

30 mars

Sista dagen att godkänna deklarationen digitalt utan att göra ändringar eller tillägg, för att få eventuell skatteåterbäring i april.

5–8 april 2021

Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som godkände deklarationen digitalt senast den 30 mars utan att göra ändringar eller tillägg.

2 maj

Sista dagen att deklarera.

8–10 juni

Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som deklarerade senast den 2 maj.

14 november

Kvarskatten ska vara betald, om inte ett annat datum framgår av ditt slutskattebesked.