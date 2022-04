Rekordlåga nivåer av uppsagda tjänstemän under första kvartalet

Antalet nyinskrivna tjänstemän är den lägsta för ett enskilt kvartal på 16 år. Totalt 1 838 personer ansökte om omställningsstöd hos TRR under årets första kvartal. En jämförelse med samma period 2021 visar en minskning med hela 56 procent, då 4 188 tjänstemän sökte sig till TRR för stöd och rådgivning. Senast så få tjänstemän sökte stöd hos TRR under ett enskilt kvartal var andra kvartalet 2006. Det framgår av ett pressmeddelande.



Totalt har 2 442 tjänstemän i omställning gått vidare till ny sysselsättning via TRR under första kvartalet.



Fakta i siffror:

5353 tjänstemän är just nu inskrivna hos TRR (jfr 13 207 under första kvartalet 2021)

Totalt har 2442 tjänstemän gått vidare till ny sysselsättning under kvartalet

Genomsnittstiden för att hitta en ny sysselsättning är 249 dagar

För de som hittat ny sysselsättning under kvartalet fördelar det sig som nedan:

- Över hälften, 57 procent, går vidare till ny anställning

- Ca en tredjedel, 29 procent, går vidare till ny tidsbegränsad anställning

- 7 procent går vidare till studier och 6 procent startar egen rörelse eller företag

De branscher som rekryterat flest tjänstemän under första kvartalet:

1. Handel & Försäljning

2. Bygg/Anläggning/Fastighet

3. Data/IT

4. Service & Tjänster

5. Offentlig sektor



Vanligaste befattningarna för dom som fått nytt arbete:

1. Projektledare

2. Administratör

3. Kundtjänstmedarbetare

4. Ekonomiassistent

5. Inköpare



Vanligaste utbildningarna bland dom som valt att studera under kvartalet:

1. Hälso- och sjukvård

2. Företagsekonomi, handel och administration

3. Pedagogik och lärarutbildning

4. Lantbruk, trädgård, skog och fiske

5. IKT, informations- och kommunikationsteknik