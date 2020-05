Rekordhögt transaktionstempo första kvartalet

Efter rekordåret 2019, då det genomfördes kommersiella fastighetsaffärer för 226 miljarder kronor accelererade marknaden in i 2020. Redan under första kvartalet uppgick transaktionsvolymen till 62 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period 2019 och utgör den högsta nivån sedan finanskrisen 2008. Det visar statistik från fastighetsinformations- och analysföretaget Datscha.

– Den fortsatta utvecklingen under 2020 är naturligtvis extremt svårt att förutsäga eftersom effekterna av coronaviruset ställer alla prognoser på huvudet och aviserade affärer för minst 20 miljarder kronor har ställts in eller pausats på grund av de rådande omständigheterna. Trots en rekordhög aktivitet under det första kvartalet kan man förvänta sig ett mycket svagare andra kvartal, säger Kristina Andersson, analyschef på Datscha i en skriftlig kommentar.

Det enskilda segment som omsatte mest sett till transaktionsvolym var kontor med 25,2 miljarder kronor, eller 41 procent av den totala volymen. Det är en ökning med 115 procent i jämförelse med motsvarande period 2019.

– En större affär var Skanskas försäljning av kontorshuset ”Solna United” för cirka 3,3 miljarder kronor till en fond som förvaltas av Deutsche Banks kapitalförvaltning, (DWS). Byggnaden omfattar cirka 34 000 kvadratmeter och de första hyresgästerna flyttade in under hösten 2019. Priset motsvarar närmare 100 000 kronor per kvadratmeter.

Samhällsfastigheter var nästa största segment med en andel på 23 procent följt av handel och bostäder med en andel på 14 procent respektive 13 procent.

Förstaplatsen när det gäller geografiska marknader tar som vanligt Storstockholm. Volymen slutar på 24,6 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 61 procent jämfört med motsvarande period 2019. Stor-Malmö har också haft en stark utveckling med affärer värda 4,5 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2019. I Stor-Göteborg gjordes affärer för 2,9 miljarder kronor.

Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till närmare 30 miljarder kronor under första kvartalet. Det är en ökning med 80 procent i jämförelse med motsvarande period 2019. Statistiken visar att det utländska intresset är fortsatt starkt. Närmare 16 miljarder kronor kommer från utländskt kapital. Svenska aktörer är den största utländska investerarkategorin i Finland.