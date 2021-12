Regeringen förlänger löptiden på lån under Företagsakuten

Det statliga kreditgarantiprogrammet Företagsakuten lanserades våren 2020 för att stödja näringslivet under pågående pandemi. Vid torsdagens regeringssammanträde beslutade regeringen att möjliggöra förlängning av löptiden på krediter under programmet från tre till fem år. Det framgår av ett pressmeddelande.

En betydande del av krediterna under Företagsakuten har gått till små- och medelstora företag i hårt drabbade branscher som hotell, restaurang och handel till följd av pandemin.

Sedan den 30 september 2021 upphörde möjligheten att uppta nya krediter under Företagsakuten. Det innebär att möjligheten till förlängning av löptiden på krediter omfattas av krediter som beviljats under programmet från våren 2020 fram till den sista september 2021.

Utbetalade lån under programmet fram till den sista september uppgick till 2,7 miljarder kronor fördelat på 764 engagemang. Huvuddelen av lånen betalades ut under pandemins akuta skede under våren 2020, då Företagsakuten garanterade en betydande del av all utlåning till landets små- och medelstora företag. Sedan programmet startades har 1,5 procent av lånen betalats ut under 2021.