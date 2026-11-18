Affärsparadoxen är tydlig: trots att företag investerar stort i AI är det fortfarande oklart vilka lösningar som verkligen skapar affärsnytta. Det kan finnas tio AI-projekt igång, men ingen vågar peka ut den som ska skalas upp. Därför är samsyn, riktning och förmågan att förvandla strategi till resultat är den verkliga utmaningen.

På Netlight ser vi en exponentiell ökning av AI-relaterade uppdrag. Sedan 2022 har vi tillsammans med kunder genomfört över 490 AI relaterade projekt. Vår tydligaste insikt är att AI har lämnat IT-avdelningen och hamnat på ledningsgruppens bord, där den hänger ihop med beslut om strategi, organisation och vilka risker man vågar ta.

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Tempo eller strategi? Fel fråga

Många beslutsfattare tror att de måste välja mellan att röra sig snabbt och att tänka långsiktigt. Vi menar att det är ett falskt val. De som lyckas gör båda: de testar och lär sig snabbt och vet samtidigt varför.

Utmaningarna är sällan enbart tekniska. Den stora frågan är: hur samarbetar människor och maskiner för att fatta bättre beslut? Det svarar ingen modell på åt er.

Så arbetar vi

Sedan 1999 har vi arbetat i teknikens framkant, och just nu är det AI. Vi levererar inte enskilda AI-lösningar, utan vår viktigaste roll och vårt tydligaste erbjudande är att leverera just den klarhet som organisationer behöver för att växa och lyckas. Genom att ta vara på vår unika expertis och ackumulerade kunskap som finns i vårt globala nätverk med över 2000 konsulter är varje uppdrag ett tillfälle att stärka kundens övergripande AI-vision. Vårt AI-erbjudande vilar på tre delar:

Från strategi till implementation. Idag har vi över 290 AI-experter som hjälper organisationer att ta rätt beslut och prioriteringar. Tillsammans med kunder tar vi fram strategier, möjliggör och bygger hållbara AI-lösningar.

Kompetens och kultur. Ett uppdrag har lyckats när kunden klarar sig utan oss. Vi bygger kompetens i kundens egna team så att de kan driva omställningen vidare på egen hand.

Hållbar teknisk grund. Vår kraftiga tillväxt inom molninfrastruktur, dataplattformar och datasäkerhet speglar behovet av trygga miljöer där AI kan användas ansvarsfullt och säkert. Utan dem blir ambitionerna pilotprojekt som aldrig når produktion. Enligt McKinsey (2026) befinner sig 56 % av organisationerna fortfarande i experiment- eller pilotfasen med AI, utan att ha nått bredare uppskalning.

Vi hjälper ledande internationella företag att bygga AI-infrastruktur som blir en strategisk tillgång. Ett exempel på det är ett globalt läkemedelsbolag ledande inom hälsosektorn och med en årlig omsättning på över 10 miljarder EUR där vi tillsammans med kunden implementerade generativ AI för att bekämpa kroniska sjukdomar. Implementeringen sparar i genomsnitt 2,3 miljoner timmar årligen fördelat på över 30 000 användare i månaden.

Framtidsspaning – det mänskliga omdömet är konkurrensfördelen

Tre saker tror vi på. För det första flyttar försprånget från teknik till ledarskap. Teknikgapet mellan företag krymper snabbt, men gapet i styrning och företagskultur gör det inte.

För det andra flyttar frågan från ”vad kan tekniken?” till ”vad är värt att göra?” AI skapar nästan oändliga möjligheter. Vad vi skapar, vad vi förstärker och vilka konsekvenser vi är beredda att äga är val som måste göras medvetet, tillsammans med kunder och partners.

För det tredje blir förmågan att fatta beslut en kärnkompetens. Organisationer som vet vad som ska automatiseras och vad som kräver mänskligt omdöme blir motståndskraftiga och kan möta nästa teknikskifte med större självförtroende.

Vår uppmaning är att börja i omdömet: bestäm vilka beslut ni vill bli bättre på och vilka värderingar tekniken ska förstärka, och bygg sedan resten därefter. Tre frågor ledningsgruppen kan ta upp på nästa möte: vilka beslut tar vi oftast, vilka av dem kan automatiseras och var måste en människa alltid ha sista ordet.

Om ni vill utforska vad som är värt att göra med AI, och inte bara vad som går, så gör vi det gärna tillsammans med er.

Anders Thall & Katri Junna vd-duo, Netlight Consulting www.netlight.com

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