Ras för svenskarnas förtroende för bankers hantering av personlig information digitalt

Det finns en tydlig korrelation mellan ökad kunskap och oro för digital integritet; andelen svenskar som är medvetna om hur deras information samlas in och andelen som är oroliga för hur den hanteras har båda fördubblats sedan 2015. Det visar en ny undersökningen Insight Intelligence genomfört. Under perioden har förtroendet för bankers hantering av personlig information digitalt minskat med hela 18 procentenheter. Trenden för den offentliga sektorn har gått i motsatt riktning och ökat med 21 procentenheter under samma period.

Pandemin har även den haft en tydlig påverkan på svenskarnas oro: 12 procent säger sig nämligen blivit mer oroliga för hur deras information hanteras som en direkt följd av pandemin.

– Den ökade oron beror inte nödvändigtvis på att vi delar mer information utan snarare på en ökad förståelse för i vilken omfattning den samlas in, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence, i en presskommentar.

Undersökningen visar även att varannan svensk undviker att göra vissa saker digitalt med anledning av oron för hur informationen ska hanteras. I frågan om digital integritet är unga generellt mer öppna att dela information än äldre.

Den sjunde utgåvan av den årliga undersökningen har Insight Intelligence i år genomfört i samarbete med Karlstads universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och IAB Sverige. Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 70 år som under januari 2021 intervjuats genom Sifos riksrepresentativa webbpanel.