Private equity tar ett stort kliv uppåt på globala M&A-marknaden

Private equity stod för närmare en femtedel av totala fusions- och förvärvstransaktioner, M&A-transaktioner, globalt under årets första nio månader. Aldrig förr har private equitys andel varit så betydlig, skriver Margermarket i rapporten "Global M&A roundup for Q1 - Q3 of 2020".

Under tredje kvartalet ökade antalet M&A-transaktioner till 700, från 638 under andra kvartalet. Transaktionsvärdet för tredje kvartalet uppgick till 140,9 miljarder dollar, motsvande en ökning med 46,3 procent jämfört med föregående kvartal (95,7 miljarder dollar).