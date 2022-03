Petter Stordalen och Stureplansgruppen tar över Hotell Skepparholmen

–Jag är oerhört glad över att vi nu kan ta detta steg i samarbetet mellan mitt hotellbolag och Stureplansgruppen. Vi har en fantastisk portfölj av några av Nordens mest uppskattade hotell och restauranger. Nu tar vi tillsammans över Skepparholmen och ska med våra gemensamma krafter förädla hotellet till en internationell toppdestination, säger Nordic Hotel & Resorts ägare Petter Stordalen i en skriftlig kommentar.

När Petter Stordalens investeringsbolag Strawberry Equities 2018 köpte in sig i Stureplansgruppen fanns en tydlig ambition om att dra synergier från hans hotellverksamhet och Stureplansgruppens kunnande kring restaurang och event. Efter en passerad pandemi så blir satsningen på Skepparholmen det första resultatet av den gemensamma ambitionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare av Hotell Skepparholmen är Masmästarna Fastigheter. Fastigheten ägs även framgent av fastighetsbolaget Balder, som kommer att ha en stor och viktig roll i utvecklingen av fastigheten. Med start från april tar bolagen över Hotell Skepparholmen och ansvarig vd på plats är Marcus Press.

Nordic Hotels & Resorts samlar 39 unika varumärken under ett paraply. I portföljen finns bland annat Villa Copenhagen, The Thief, Hotell Kämp, Icehotel och restaurang Tak med upplevelseområdet Stockholm Under Stjärnorna.

Stureplansgruppen grundades 1996. Flera av Sveriges mest kända varumärken ingår i produktportföljen, som Bank Hotel, L’Avventura, Ekstedt, Röda Huset, Spesso och Norra Latin. Med en omsättning på 1,3 miljarder kronor och har verksamheter i Stockholm, Göteborg, Åre och Visby.