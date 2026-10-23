Machu Picchu skrotar gamla biljettsystemet – nu har du 15 minuter

Slut på biljetter som egentligen inte fanns

Machu Picchu är en av världens mest eftertraktade turistattraktioner, vilket också har gjort biljettköpet till en egen liten expedition.

Tidigare kunde en biljett reserveras i tre timmar innan betalningen genomfördes. Det gjorde att biljetter såg upptagna ut trots att ingen faktiskt hade köpt dem.

Perus kulturdepartement ändrar därför systemet. Biljetten hålls nu i maximalt 15 minuter medan köpet genomförs. Om betalningen uteblir släpps platsen automatiskt tillbaka på den officiella plattformen Tu Boleto.

Myndigheten skriver att syftet är att den tillgänglighet som visas på sajten också ska motsvara biljetter som faktiskt går att köpa. Testperioden startade den 22 september och löper i 30 dagar. Därefter kan tidsgränsen på 15 minuter justeras.

Biljetterna är personliga och kopplas till besökarens identitet, skriver Euronews. Pass eller annan godkänd legitimation krävs vid köpet och uppgifterna ska stämma vid entrén.