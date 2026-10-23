Att köpa biljett till Machu Picchu ska bli enklare. Peru har skrotat systemet där biljetter kunde reserveras i flera timmar utan betalning och ersätter det med direktköp. Du får 15 minuter på dig att betala innan biljetten går tillbaka till nästa person i kön.
Machu Picchu skrotar gamla biljettsystemet – nu har du 15 minuter
Slut på biljetter som egentligen inte fanns
Machu Picchu är en av världens mest eftertraktade turistattraktioner, vilket också har gjort biljettköpet till en egen liten expedition.
Tidigare kunde en biljett reserveras i tre timmar innan betalningen genomfördes. Det gjorde att biljetter såg upptagna ut trots att ingen faktiskt hade köpt dem.
Perus kulturdepartement ändrar därför systemet. Biljetten hålls nu i maximalt 15 minuter medan köpet genomförs. Om betalningen uteblir släpps platsen automatiskt tillbaka på den officiella plattformen Tu Boleto.
Myndigheten skriver att syftet är att den tillgänglighet som visas på sajten också ska motsvara biljetter som faktiskt går att köpa. Testperioden startade den 22 september och löper i 30 dagar. Därefter kan tidsgränsen på 15 minuter justeras.
Biljetterna är personliga och kopplas till besökarens identitet, skriver Euronews. Pass eller annan godkänd legitimation krävs vid köpet och uppgifterna ska stämma vid entrén.
Machu Picchu har fortfarande ett tak
Den stora förändringen gäller alltså försäljningen. Peru öppnar inte portarna för fler besökare.
Under högsäsongen får maximalt 5 600 personer per dag besöka inkastaden. Under lågsäsongen är taket 4 500. Inkaleden har ett separat tak på 750 personer per dag.
Begränsningen är en del av arbetet med att skydda den arkeologiska platsen. Perus kulturdepartement har tidigare slagit fast att ett högre antal besökare skulle riskera bevarandet av området.
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Tusen biljetter säljs fortfarande på plats
Den som missar nätbiljetterna har fortfarande en chans i Machupicchu Pueblo, tidigare oftast kallat Aguas Calientes.
Där säljs upp till 1 000 biljetter per dag över disk. Biljetterna gäller normalt dagen efter köpet och försäljningen fortsätter tills dagens kvot är slut.
Under högsäsongen motsvarar de 1 000 biljetterna nästan 18 procent av hela dagens tillåtna publik på Machu Picchu.
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