Pensionsmyndigheten stämmer UBS på 42 miljoner dollar

Pensionsmyndigheten har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt mot UBS Third Party, som ingår i UBS med säte i Schweiz. Myndigheten kräver cirka 42 miljoner dollar av UBS Third Party Management Company SA.

– Vi lämnar in en stämningsansökan för att få tillbaka pengar som vi anser att pensionssparare och pensionärer har förlorat i samband med UBS Third Partys bristfälliga förvaltning av vissa pensionsfonder som tidigare fanns på Pensionsmyndighetens fondtorg, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Lena Aronsson, i en presskommentar.

Bakgrund

“UBS Third Party var i februari 2015 förvaltningsbolag för en SICAV-fond med två underfonder som var valbara på fondtorget för premiepension via ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. UBS Third Party hade genom ett avtal delegerat förvaltningen av fonderna till Prognosia AB, ett fondbolag som sedan hösten 2014 ägdes av Allra Sverige AB och kontrollerades alltså av personer bakom Allra. Prognosia AB agerade inte i fondandelsägarnas intresse när fonderna i februari 2015 köpte finansiella produkter med hög risk. Investeringarna gjordes istället för att berika personerna bakom Prognosia AB. UBS Third Party var, trots avtal om delegering, ansvarigt för förvaltningen av fonderna i förhållande till Pensionsmyndigheten och ytterst de pensionssparare som valt fonderna,” förklarar Pensionsmyndigheten.