Pareto och EEW går skilda vägar – börsplaner avbryts

Beskedet lämnades i ett pressmeddelande på EEW:s hemsida tidigare i veckan. I dokumentet förklaras att bolaget mötts av intresse från olika institutioner och andra större investerare men att möjligheterna att få till en notering på den norska Merkur Market-listan har varit utmanande de senaste månaderna. Därför avbryts nu planerna.

"Due to this current environment, EEW has taken the decision not to proceed with the listing of Solar IPP at this point in time and has therefore terminated the mandate agreement with Pareto with immediate effect", skriver EEW i pressmeddelandet.

EEW och Pareto inledde samarbetet i juni i år och den 3 juli berättade EEW att man siktade på att få till en finansiering på hela 6 miljarder kronor för Solar IPP. Samarbetet med Pareto kommer nu inte att gå vidare.

– Vi kan bekräfta att vårt mandat har upphört men vi har inga ytterligare kommentarer, säger Paretos compliancechef Bjørn Haakon Steive till Realtid.

I samma pressmeddelande från den 3 juli berättade EEW också att man ingått ett förhandsavtal med en större potentiell investerare i bolaget och att en due diligence-process hade inletts. Även dessa planer har nu avbrutits.

"Further to the announcement issued on 3 July 2020, EEW, the UK-based international developer of utility scale solar projects, announces that the signed Heads of Terms between the Group and an industrial investor have not led to a final agreement", skriver EEW.

Någon motivering till varför även dessa planer stoppats ges inte i pressmeddelandet. Enligt EEW kommer bolaget nu att försöka finansiera verksamheten via "other capital markets" med start under första kvartalet nästa år.

I ett separat pressmeddelande tillkännager EEW även en satsning på den svenska marknaden där man säger sig planera för projekt på hela 500 MW de kommande tre åren. Arbetet ska ledas av Travis Woodward. Bolaget nämner inte hur utbyggnaden ska finansieras.

PER AGERMAN

ANNELIE ÖSTLUND