Pandemin skördade 18 miljoner liv visar studie 

Forskarlaget, som stöds av Bill och Melinda Gates Foundation, har samlat in data om överdödlighet från 74 länder.



– Det är ett jätteimponerade arbete som ger en bild av den samlade globala effekten. Den ligger i linje med hur vi resonerar i Sverige om att överdödlighet är det mest rättvisa och snabbaste måttet att se hur pandemin påverkade dödstalen, kommenterar Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet i Stockholm, till SVT.



I snitt världen över har pandemin orsakat 120 extra dödsfall per 100 000 invånare. För Sverige var siffran 91 extra dödsfall per 100 000, vilket placerar oss en bit under det västeuropeiska snittet på 140. Länder med den högsta överdödligheten var Indien, USA, Ryssland och Mexiko.



Några få länder, däribland Australien, Singapore och Norge, hade ingen överdödlighet eller en dödlighet som var lägre än normalt.