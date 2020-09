Pandemin skapar utdelningsfest i höst

När coronapandemin slog till i våras ställde många aktiebolag in eller flyttade fram sina aktieutdelningar. Under det tredje kvartalet i år har bolagen på Stockholmsbörsen delat ut 6,9 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 10,8 miljarder kronor samma period förra året. Det visar siffror från Infront som Realtid har låtit Nordnet sammanställa.

Några extra stora utdelningar sticker ut. Av kvartalets utdelning kommer 1,9 miljarder kronor från den extrautdelning som Kinnevik gjorde i slutet på augusti. Under Q3 2019 gjorde Tele2 en extrautdelning på 4,1 miljarder kronor.

– Aktieutdelning har varit en het fråga efter den coronatyngda ordinarie utdelningssäsongen, med efterföljande ekonomiskt osäkra läge. Vårens utdelningar blev i stor utsträckning inställda eller framflyttade till hösten, säger Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet, till Realtid.

Det har varit en pågående trend under många år att börsbolagen väljer att dela upp sin aktieutdelning till våren respektive hösten, och då är det främst under Q2 och Q4 utbetalningarna sker till aktieägarna. Under Q4 2019 delades det ut totalt 50,6 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Störst utdelningar under Q4 2019 stod Kinnevik för med drygt 15 miljarder kronor, följt av H&M med 7 miljarder kronor, Telia med knappt 5 miljarder kronor och Atlas Copco med nästan 4 miljarder kronor.

Finansinspektionens rekommendation till bankerna att inte göra någon aktieutdelning i år bidrar till en förväntad minskad total utdelning, men Alexander Gustafsson tror ändå att det kommer att bli rejält med klirr i kassan under hösten.

– Att vi kan vänta oss stora aktieutdelningar under hösten beror dels på den historiska trenden, dels på att många bolag inte gjorde några aktieutdelningar i våras. Många bolag har inte påverkats särskilt mycket av corona och en del företag har till och med stärks under pandemin. I kombination med att bolagen nu har fyllda kassor så bedömer jag att det är allt fler som kallar till extrastämmor under hösten, säger Alexander Gustafsson.