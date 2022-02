Padelhysteri gav transaktionsrekord

År 2021 blev ett starkt år för den nordiska transaktionsmarknaden. Antalet transaktioner – alltså förvärv och försäljning av onoterade bolag samt kapitalanskaffningar – ökade kraftigt. Totalt genomfördes 1 674 nordiska förvärv på small- och midcap-marknaden, varav 623 i Sverige.

– Trenden har länge varit uppåtgående. Varför det nu blir en så stor ökning jämfört mot tidigare år beror bland annat på att flertalet transaktioner flyttades från 2020 till 2021 på grund av pandemin. Utöver det så har det varit fortsatt goda marknadsförhållanden med bra möjligheter till förvärvsbelåning, säger Fredrik Marstorp, M&A Manager på Grant Thornton, till Realtid.

Flest transaktioner gjordes inom mjukvarusektorn, mycket beroende på den förstärkning av it-miljöer som många bolag genomför.

– Pandemin har även satt fokus på digitala lösningar vilket har bidragit till att flera förvärv har genomförts inom mjukvara i samband med att bolag vill stärka upp sin digitala infrastruktur, säger Fredrik Marstorp.

Liksom under 2020 gjordes fortsatt många transaktioner inom byggsektorn. Särskilt ökar fritid, pådrivet av det stora intresset för att investera i padelanläggningar.

– Den ökning vi ser inom bygg, den näst mest transaktionsintensiva sektorn under 2021, beror på att några aktörer riktat in sig på sektorn och påbörjat en tydlig buy-and-build strategi under det gånga året, säger Mats Öberg, Partner & Head of Transactional Advisory på Grant Thornton.

Hur många padelhallar görs det transaktioner med?

– Det kan vi tyvärr inte svara på då ett företag som förvärvas kan äga mer än en hall. Men av de transaktioner som görs inom fritidssektorn utgörs en majoritet av förvärv inom padel, säger Fredrik Marstorp.

E-handel fortsätter dock att tappa, på grund av pressade marginaler och osäkerhet i leverantörsleden.

– E-handeln går starkt som bransch, men det föreligger en del osäkerhet. Dels i leverantörsledet, dels sett till konkurrensbilden. Amazon öppnade i Sverige under 2020 och möjligtvis vill en del investerare avvakta och se hur det utvecklar sig framåt för redan etablerade e-handelsbolag, säger Fredrik Marstorp.

Hur ser trenden ut för 2022?

– Vi bedömer förutsättningarna för en stark transaktionsmarknad som fortsatt goda. De uppdämda behov som drivit antalet transaktioner sedan månader efter pandemins start kan antas mattas av, däremot har vi sett en ökning av sektorfokuserade serieförvärvare på marknaden, säger Mats Öberg.

Han konstaterar också att det ställs högre krav på företagens finansiella ställning då de lättnader som funnits under pandemin försvinner samtidigt som vissa centralbanker har signalerat för räntehöjningar.

– Köpkraften bedöms vara fortsatt stark bland investerare även om ökade räntor kan innebära att det blir dyrare att förvärva vilket kan leda till något lägre värderingar på sikt. Samtidigt uppfattar många att börsen är fortsatt högt värderad, trots senaste månadens nedgång, och investerare fortsätter att leta alternativa eller kompletterande investeringsmöjligheter, säger Mats Öberg.