Oxfam ger EU:s svarta lista på skatteparadis med beröm underkänd

Oxfam har identifierat 13 länder utan företagsbeskattning och 18 länder med företagsskatt under 12,5 procent. Av dessa finns endast tre på EU:s svarta lista över världens skatteparadis, den så kallade “EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes”, vilket enligt Oxfam tyder på att en grundläggande reform av listan krävs. “Det är för en verklig reform för att stoppa skatteparadis som saknas i EU:s svartlista,” skriver Oxfam i en ny rapport.

Vidare anser Oxfam att fem EU-länder, nämligen Cypern, Irland, Luxemburg, Malta och Nederländerna, även de har indikatorer som gör att man kan känneteckna dessa som skatteparadis.

– I år har europeiska regeringar möjlighet att reformera EU:s svartlistningsprocess. Den nuvarande listan fångar knappast några verkliga skatteparadis. Det finns 31 länder runt om i världen med noll eller låga företagsskattesatser, men endast tre av dem är svartlistade. EU måste titta på vad som händer i sin egen bakgård - europeiska länder fungerar som skatteparadis. Det är dags att EU rensar sin handling och avslutar denna plundring av offentliga resurser. Att låta stora företag betala lite eller ingen skatt på vanliga människors bekostnad, särskilt under dessa svåra tider, är skandalöst. EU måste utvidga definitionen av skadlig skattepraxis, skapa en stark uppsättning indikatorer och skärma EU-länderna ordentligt, säger Chiara Putaturo, EU Policy Advisor on Tax and Inequalities på Oxfam, i en presskommentar.

Oxfam rekommendera bland annat att noll- eller låg företagsbeskattning ska bli ett eget kriterium i EU:s svarta lista, att EU bör analysera mer skadliga skattepraxis, samt att hela granskningen av skatteparadis görs mer transparent.