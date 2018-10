Oscar properties: “Ryktet om vår död är överdrivet”

Fastigheter Bostadsutvecklaren Oscar Properties annonserar på en helsida i DI att ”Ryktet om vår död är betydligt överdrivet”. Bolagets vd Oscar Engelbert skriver själv under annonsen och besvarar frågan: Hur går det för er? Egentligen? Det är nämligen den frågan som möter hans anställda varje gång de lämnar kontoret. Oscar Engelbert ”sticker inte under stol med att det är en tuff situation för bostadsutvecklare” men att Oscar Properties ”sitter i det avundsvärda läget att ha sålt 9 av 10 av våra bostäder i produktion”.

Rekord i försenade tåg

Transporter Tågförseningar slog rekord i sommar. I juni var över 40 procent av långdistanstågen försenade. Trafikverket förklarar det med den varma sommaren. Bränder och solkurvor har försenat tågen. En ny strukturplan antogs i sommar där 125 miljarder kronor ska satsas på underhåll av spåren fram till 2029 – en ökning med 47 procent enligt den förra regeringen, rapporterar SR.

Vad visste styrelsen i Allra?

Revision Svenska Dagbladets reporter Torbjörn Isacson skriver att i Telia- och Allra-fallen handlar det inte bara om företagsledningar som jagar snabba pengar och tillväxt, utan om bristande kontroll både företagsmässigt och politiskt. Både Allra och Telia hade namnkunniga styrelser som skulle borga för att allt gick rätt till. Inte heller har kontrollen som skett via statligt utsedda organ varit av toppklass. Torbjörn Isacson ifrågasätter att det blir några fällande domar eftersom de misstänkta i ekonomiska mål har ofta resurserna att anlita de bästa advokaterna.

Nobelpriset i medicin

Nobelpris 2018 års Nobelpris i medicin går till James P. Allison och Tasuku Honjo, två män som forskat om regleringen av immunsystemets bromsar vilket lett fram till revolutionerande nya cancerbehandlingar. James P. Allison har studerat proteinet CTLA-4 som bromsar immunsystemet. Han tänkte tvärtom att om bromsen skulle släppa skulle även kroppens förmåga att själv attackera cancertumörer stärkas. Tasuku Honjo hittade proteinet PD-1 vilket står för programmed cell death.



Sjabbla inte bort chansen till en alliansregering

Debatt Entreprenören Dan Olofsson skriver i en debattartikel i Dagens Industri att ”Alliansen måste hålla ihop”. Han anser att Centerpartiet och Liberalerna ska stå upp för vad det gick till val på: En alliansregering. Föregående valperiod har visat att såväl S som alliansen har dragit nytta av SD:s röststöd. Han anser att det är hyckleri att påstå att SD inte påverkar politiken. Att upprätthålla samtalsförbud gentemot valda företrädare för de 1,1 miljoner svenskar som har röstat på SD är egentligen bara ociviliserat, anser han. ”Alliansen drar själv gränsen i vad mån man vill låta sig påverkas av SD:s politik.” Han rekommenderar C och L att lägga sina ultimativa krav åt sidan. ”Vi är många som ser fram emot en alliansregering. Sjabbla inte bort detta”.

Talmansrunda två

Politik Under tisdagen träffar talmannen Andreas Norlén partiledarna med start kl 09.30 för nya diskussioner om hur den nya regeringen kan komma att se ut.

Nytida förvärvar Kung Saga

Förvärv Nytida som är en del av vård- och omsorgskoncernen Ambea har förvärvat Kung Saga som bedriver gymnasiesärskola med estetisk inriktning och tillhörande fritidsverksamhet. Kung Saga erbjuder totalt 45 skolplatser med nationellt eller individuellt program och 30 platser för fritids. Verksamheten ligger vid Telefonplan i Stockholm, har cirka 25 anställda och 19,6 miljoner kronor i nettoomsättning under senaste räkenskapsåret, enligt ett pressmeddelande.

Planen står på marken

Konkurs Det danska charterbolaget Primera Air lämnar idag tisdag in sin konkursansökan – 750 svenska resenärer strandsattes när verksamheten upphörde vid midnatt, skriver SvD Näringsliv. Företaget har varit en av Solresors största leverantörer med linjer till Medelhavet och Kanarieöarna.

Budet på Skånska Energi

Budstrid Idag tisdag kommer styrelsen i Skånska Energi offentliggöra en rekommendation till aktieägarna om de höjda buden från Acsnacs Energi respektive Infranode på bolaget, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Konjunkturen vänder nedåt

Ekonomi Den svenska högkonjunkturen har passerat sin topp och nu går vi mot sämre tider. Det säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth till DI sedan bolagskonkurserna ökat för fjärde månaden i rad. 448 aktiebolag gick i konkurs under september, en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i fjol, meddelar kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

Politisk färg styr inte höjda skatter

Skatter Politiskt styre spelar mindre roll för om kommunernas skatter höjs eller sänks, visar siffror från Ekonomifakta. Mellan 2014 och 2018 höjdes skatten i 87 kommuner. I 26 av dem var Alliansen styrande och i 34 var de röda i majoritet, skriver fPlus.

Kamprad-barnen delar på 600 miljoner

Arv Ikeagrundaren Ingvar Kamprad lämnade efter sig en förmögenhet på 1,2 miljarder kronor, skriver Expressen. Hälften av pengarna går till hans barn och resten till familjens stiftelse.

Jas Gripens motståndare i Bulgarien

Stororder Saabs Jas Gripen får konkurrens av tre andra erbjudanden i Bulgariens upphandling av nya stridsflygplan, skriver nyhetsbyrån Direkt. Anbudsfasen avslutades i går måndag.

Kinesiskt startupbolag högst värderat

Tech Det kinesiska sociala medier-bolaget Bytedance vill ta in 3 miljarder dollar i en ny finansieringsrunda, skriver The Information, enligt Omni Ekonomi. Det innebär en total värdering på 75 miljarder dollar, motsvarande drygt 670 miljarder kronor. Siffran slår Uber och gör Bytedance till världens högst värderade startup, skriver Bloomberg.

Bevara big four

Revision Madison Marriage skriver i Financial Times att PwC:s globala ordförande Bob Moritz avvisar alla förslag om att bryta upp de Fyra Stora redovisningsbyråerna. Han varnar att detta skulle skada redovisningens kvalitet och att det skulle minska dragningskraften för potentiella nyanställda. Bob Moritz säger att han är mycket medveten om den växande kritiken mot redovisnings/revisionsmarknaden som har behäftats med ett flertal skandaler de två senaste åren. Hans kommentarer kommer en vecka efter det att den brittiska regeringen föreslagit att den brittiska finansinspektionen ska undersöka/utreda redovisningsmarknaden. Det befaras att de fyra stora spelarna blivit alltför maktfullkomliga, att kvalitén är för låg och det finns ett flertal intressekonflikter i branschen. PwC redovisade nyligen ett rekordresultat på 41 miljarder dollar för 2017.

Oljepriset på fyraårshögsta

Olja Oljepriset har klättrat upp över 85 dollar per fat, det är första gången på fyra år. En förnyad oro inför amerikanska sanktioner på Iran och optimism om den globala ekonomiska tillväxten har drivit upp priset. Priset har också påverkats av produktionsbortfall i Venezuela. Det nya handelsavtalet mellan Kanada och USA förväntas också öka på efterfrågan på olja. Brent Crude som är den internationella markören hoppade upp så mycket som 3,3 procent till 85,45 dollar per fat sent på måndagen., skriver Financial Times.

Lönande byta jobb

Karriär Lönerna ökar långsamt trots högkonjunkturen men det lönar sig att byta jobb, enligt nationalekonomen Caroline Flodmark på Riksbanken. De som tjänat mest på att byta jobb är högutbildade och unga i början av sin karriär., rapporterar Ekonomiekot.