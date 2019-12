Opus vinstvarnar och stödjer bud

Opus vinstvarnar och stödjer bud, bostadsjättar granskas av FI – riskerar sanktioner samt Andrew Bailey uppges bli ny chef för Bank of England. Här är morgonens finansnyheter.

Opus vinstvarnar och stödjer bud

Styrelsen bedömer enhälligt att det höjda erbjudandet från Ograi om 8,50 kronor per aktie är skäligt ur ett kortsiktigt finansiellt perspektiv och rekommenderar därför aktieägarna i Opus att acceptera erbjudandet. Styrelsen lägger dock till: “även om det inte reflekterar det fullständiga långsiktiga fundamentala värdet i Opus”.

Den 2 december lade Ograi ett bud på 7,75 kronor per aktie. Det nya budet motsvarar ett totalt värde om cirka 2,5 miljarder kronor, enligt Ograi som nu förlänger acceptperioden till den 13 januari 2020.

Opus meddelar även att bolagets rörelseresultatet, mätt som EBITA, för fjärde kvartalet 2019 kommer att vara lägre än marknadens nuvarande förväntningar. Resultateffekterna under fjärde kvartalet 2019 är tillfälliga och ändrar inte styrelsens syn på Opus förmåga att skapa aktieägarvärde på medellång till lång sikt.

Andrew Bailey uppges bli ny chef för Bank of England

Andrew Bailey blir, enligt Financial Times, ny chef för Bank of England från och med februari. Bailey har tidigare varit vice chef för centralbanken. Mark Carney, som innehaft positionen sen 2013, slutar i januari då hans mandat löper ut.

SEB: Nollräntan är det nya normala

“Minusräntan var ett misslyckat experiment men nollräntan har potential att bli det nya normala, i alla fall så länge inflationsmålet styr penningpolitiken”, skriver SEB i sitt morgonmejl.

Ur inflationshänseende är den penningpolitiska verktygslådan tom. Riksbanken kommer inte göra mer för att få upp inflationen än att låta räntan ligga på noll så länge som det behövs, enligt SEB.

Bostadsjättar granskas av FI – riskerar sanktioner

Finansinspektionen, FI, har inlett sanktionsprövningar mot bostadsutvecklarna Peab, JM och Besqab. Vad gäller Oscar Properties är situationen oklar, skriver Dagens Industri.

Frågan gäller hur bolagen redovisat fastighetsutveckling genom bostadsrättsföreningar, vilket Stockholmsbörsen tidigare haft synpunkter på.

Blandat på Asienbörser

S&P 500 stängde på +0.5% igår. Risksrättsåtalet lämnade som väntat inga negativa avtryck i marknaden. I Asien är det blandat men överlag små rörelser på börserna nu på morgonen, skriver SEB i sitt morgonmejl.