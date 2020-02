"Opinionen håller på att förändras"

David Bonnier och Amaury de Poret står bakom bolaget Enexis, Sveriges första privata investmentbolag inom medicinsk cannabis. Strategin är att investera i onoterade bolag med verksamhet inom medicinsk cannabis.



Allt började för fyra år sedan när en av David Bonniers familjemedlemmar drabbades cancer. Han letade då efter vägar för smärtlindring och kom fram till att medicinsk cannabis kunde vara en lösning. Till vardags jobbade han då på Brummer & Partners och det finansiella intressent för cannabismarknaden växte i takt med att han lärde sig mer om marknaden.



– Jag sa upp mig från Brummer & Parnters i april 2018 för att enbart fokusera på det här. Enexis bildades i slutet av 2018 och sedan dess har allt gått väldigt snabbt framåt. Vi gjorde våra första investeringar i 2019 och märker av att intresset kring investeringar i medicinsk cannabis bara ökar, säger David Bonnier, grundare Enexis.



Totalt har investmentbolaget investerat uppåt 50 miljoner kronor i tio olika innehav även om de uppger att de har mer pengar att investera. Grundarna har investerat drygt 10 procent av kapitalet från egna fickor.



– För mig som är intresserad av investeringar i alternativa tillgångsklasser känns det här helt rätt. Det finns en enorm tillväxtpotential i marknaden för medicinsk cannabis. Det är som vilken typ av venture capital-investering som helst, säger Amaury de Poret, grundare Enexis.



Men han uppger också att tillgångsklassen inte är något för alla. Intresset för Enexis har ändå varit förvånande stort menar grundarna.



– Självklart finns det en kontrovers inbyggt i cannabisbranschen. Men vi har främst märkt av en stor nyfikenhet från investerare. Opinionen håller på att förändras även i Sverige och vi tror att de kan gå snabbare än många andra tror, säger David Bonnier.



Idag är medicinskt cannabis tilltåtet i 13 länder i Europa. Duon följer noga utvecklingen inom medicinsk cannabis och menar att den europeiska marknaden har mycket kvar att ge.



– Den total kapitalanskaffning inom segmentet var mellan 200 till 400 miljoner euro i Europa under 2019. Samma år var den siffran drygt 11 miljarder dollar i Amerika, säger Amaury de Poret.



Duon vill inte svara på när de tror att en bredare legalisering kan bli aktuell i Sverige men menar att det alltid börjar med att den medicinska cannabisen först blir tillåten. Att det skulle finnas etiska frågetecken kring investeringarna är något grundarna inte håller med om.



– Vi följer AP-fondens egna etikråd. De släppte en rapport 2018 där de konstaterar att det är etiskt korrekt att följa FN:s narkotikaråd och investera i medicinsk cannabis och forskning på området, säger David Bonnier.



Hur förklarar ni att marknaden för många cannabis-bolag har havererat det senaste året?

– Förväntningarna på bolagen var helt enkelt för stora. Att investeringarna främst gjordes av småsparare utan förståelse för bolagsvärdering bidrog också till prissättningen. Vid en tid var exempelvis de fem största kanadensiska cannabis-bolagen värderade till 11 miljarder dollar, samtidigt som den kanadensiska cannabis-marknaden fram till 2029 var värderad till 9 miljarder dollar enligt Bank of America Merrill Lynch. Det var ohållbart och marknaden behövde en korrektion, säger David Bonnier.



Varför investerar ni främst i onoterade bolag?

– Vi gjorde en egen undersökning om branschen 2018 och den visade att över 95 procent av kapitalanskaffningen inom cannabisbolag kommer från retailkunder och de söker sig naturligt till börsnoterade bolag. Vi tror att institutionellt kapital kommer bli vanligare och uppmärksammar att det också råder stora värderingsskillnader mellan onoterade och noterade cannabisbolag. De onoterade bolaget har helt enkelt en större uppsida, säger Amaury de Poret.



Hur hittar ni investeringsobjekten?

– Det finns tre olika vägar. Dels gör vi egen proaktiv research kring nya bolag. Andra bolag hittar vi via europeiska investmentbanker som BMO, Canaccord eller Liberium. Sedan får vi också tips från vårt eget nätverk. Industrin är så pass ung att vi med våra två år anses vara veteraner i ämnet, säger David Bonnier.



Hur tjänar ni pengar?

– Vi har har en performance fee och en cost coverage-modell. Vi tar ingen management fee och investerar väldigt långsiktigt. För oss handlar det inte om att tjäna pengar idag, säger Amaury de Poret.

Annons