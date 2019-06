Ola Rollén frikänd av norsk domstol

Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, meddelade i dag dom mot Hexagons vd Ola Rollén. Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, fastställer tingsrättens dom och frikänner Ola Rollén för insiderbrott i det norsknoterade Next Biometrics Group ASA.

Förhandlingen mot Ola Rollén ägde rum den 24 april fram till 29 maj 2019 ledd av domaren Eirik Vikanes i rättsalen i Oslo.

Hexagon-vd:n frikändes från brott i Olso tingsrätt den 10 januari 2018. Domen överklagades av åklagaren, Statsåklagare Marianne Bender, som anklagar honom för insiderbrott.

Annons

Annons

Enligt åtalet ska han hösten 2015 ha köpt aktier i bolaget Next Biometrics Group ASA trots att han hade insiderinformation och därmed har han överträtt förbudet mot insiderhandel.

Åklagaren menar att Ola Rollén bland annat hade insiderinformation om att Next var villiga att ställa ut ett betydligt antal aktier i en emission till Ola Rolléns privata bolag Iskossala för 60 kronor per aktie, att han hade insiderinformation om att Next förhandlade med uppfinnaren Ngoc Minh Dinh om ett royalty-avtal, insiderinformation att bolaget Ecomnex som ägs av uppfinnaren förhandlade om en aktieförsäljning till Ola Rolléns bolag Iskossala för 60 kronor per aktie samt insiderinformation från Nexts vd Tore Idsøe, om att bolagets aktiekurs skulle öka vid offentliggörandet av en sor kund.

Ola Rollén handlade aktier i Next den 6 och 7 oktober 2015 för en kurs som var 20 procent lägre, en genomsnittskurs på 46,6 kronor, än vad Next ville ha i nyemissionen med hans privata bolag.

Lagmansretten skriver att rätten är enig om att Ola Rollén ska frikännas från samtliga misstankar om insiderbrott. Dels rör det den privata placeringen i Next dels rör det misstankarna om att Ola Rollén använt sig av insiderinformation rörande Nexts avtalsförfarande med uppfinnaren Ngoc Minh Dinh om royalty. Lagmansretten pekar på att kontraktsprocessen var i ett tidigt skede och att informationen därmed inte var kurskänslig.

Den tidiga status i förhandlingarna är något som Ola Rolléns försvarare tryckt på under förhandlingarna när de yrkat att detta åtal ska avvisas.

Texten uppdateras.