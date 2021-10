Nytt kapitel för Spiltan – först ut på nya NGM PepMarket

Drygt 400 anmälda aktieägare och anställda kunde tillsammans med bland andra Spiltans starke man Per H Börjesson ringa i börsklockor av varierande storlek när investmentbolaget på tisdagen blev första aktie att handlas på nystartade NGM PepMarket. Den nya aktielistan är ett samarbete mellan tyskägda NGM och Pepins, där Spiltan är stor ägare. Första noteringen hamnade på 270 kronor, vilket ger Spiltan ett marknadsvärde på drygt 7 miljarder kronor. I fortsättningen ska handel i aktien ske på tisdagar mellan klockan 9 och 17.30, och förhoppningen är att fler onoterade tillväxtbolag ska ta steget.

–Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer och givna sanningar i finansbranschen, säger Spiltans grundare och vd Per H Börjesson.

– Och jag är en stor anhängare av regelbunden men inte daglig aktiehandel. Det främjar långsiktighet när man inte kan sitta på tunnelbanan och lägga en säljorder hela tiden.

– Med den nya listningen blir det enklare att handla Spiltanaktien via olika internetmäklare och banker, och genom ISK. Fördelarna är många.

Listnings- och informationskraven är samma som på NGM Nordic SME. Det innebär dock inte att aktien är börsnoterad, även om tisdagens konferencier från Nordnet envisades med att hävda det, eftersom det är andra krav på en reglerad börs.

Därmed tar Spiltan-aktien ännu ett steg från starten 1986, när Per H Börjesson under flera år själv fungerade som Market maker i aktien och skötte alla köp och all försäljning. Å andra sidan hade bolaget, som startade som en Aktiesparklubb, då sina stämmor i dåvarande ordförandens trädgård.

Precis som nu på NGM PepMarket var Spiltan den första aktien att handlas när Alternativa Aktiemarknaden drog igång 2003. Alternativa, där Spiltan var delägare, startades av Carl-Johan Högbom och Kent Söderström, som hoppade av från Stockholmsbörsen från rollerna som vd respektive ansvarig för marknadsövervakningen.

Första handelsdagen på Alternativa handlades Spiltan-aktier för 1 miljon kronor, och marknadsvärdet var 65 miljoner. Värdet är med andra ord drygt 100 gånger högre idag.

–Jag drev projekt med koncentrerad handel i bolag med låg likviditet redan som vd på Stockholmsbörsen på 1990-talet, säger Carl-Johan Högbom, som idag är ansvarig för kvalitet och kontroll på Pepins till Realtid i samband med tisdagens noteringsceremoni.

– Man kan se det som en gummisnodd som blir allt smalare och till slut går sönder om man sprider handeln för mycket i aktier med låg likviditet. Koncentrerad handel under begränsad tid ger bättre likviditet och mindre spreadar.

Kent Söderström, som idag är CFO på Spiltan, säger till Realtid att investmentbolaget nu går i bräschen för att sätta en ny handelsstandard på svensk aktiemarknad.

När Alternativa Aktiemarknaden drog igång skedde handel under flera år bara en gång i kvartalet. Från början sattes priset på bland annat Spiltan-aktierna dessutom av ett så kallat marknadsråd med en rad profiler från svensk finansmarknad.

Därefter övergick listan till månadshandel, och nu ska Spiltan alltså veckohandlas.