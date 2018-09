Ny vd på Poolia

Poolia startar ett nytt bolag, Poolia Interim, där man kommer att samla sitt nätverk av kvalificerade tjänstemän. Samtidigt anställer Poolia Åsa Bergman-Målbäck som blir ny vd för det nya bolaget.

Åsa Bergman-Målbäck har erfarenhet från chefsrekrytering och interim management inom både privat- och offentlig sektor.

– Marknaden ger oss tydliga signaler och då är det viktigt att vi kan svara upp mot det växande behovet. Det är också en styrka att vi med vårt gemensamma nätverk snabbt kan erbjuda exekutiva personer till våra kunder som till exempel behöver en tillförordnad person under en pågående ordinarie rekryteringsprocess, behöver kvalificerad kompetens under en förändringsprocess, genomgår en fusion eller förvärvar ett bolag och därmed behöver stärka upp ledningen under en övergångsperiod, säger ny vd:n Åsa Bergman-Målbäck, i ett pressmeddelande.

