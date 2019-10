Norska oljefonden kastar ut råoljeproduktion

Norska oljefonden säger nej till olja, Nasdaq förvärvar Center for Board Excellence och Ödesdag för brexit. Det är några av rubrikerna i onsdagens nyhetssvep.

Bolag som producerar råolja ska ut från Statens pensjonsfond utland (SPU) efter ett beslut från norska Finansdepartementet. Beslutet togs under tisdagen och utfasningen ska ske gradvis under en tid, enligt DN.no.

Bakgrunden till beslutet är att man vill rediucera den samlade r.isken för potentiella negativa ändringar i oljeprisen över tid. FTSE Russels definition av producenter av råolja ska användas.

I mitten av september omfattade detta 95 bolag, 0,8 procent av referensindex för aktier, till ett värde om 54 miljarder kronor.

Nasdaq förvärvar Center for Board Excellence

Börsoperatören Nasdaq förvärvar Center for Board Excellence, CBE, enligt ett pressmeddelande.

De finansiella detaljerna är hemliga.

CBE är grundat 2010 och erbjuder bland annat vd-utvärderingar, styrelsebedömningar, frågeformulär till chefer och anställda, samt andra frågeformulär kring regelefterlevnad.

Nasdaq har en egen division på området som arbetat ihop med CBE sedan 2017 för att lösa en rad frågor gällande bolagsstyrningen. Nu när Nasdaq blir ägare till CBE ska verksamheten kombineras med den egna divisionen.

”Med CBE kommer vårt förbättrade erbjudande att hjälpa till att effektivisera samarbete och utvärderingsprocessen hos offentliga, privata och ideella företag som söker bästa möjliga bolagsstyrning”, säger Nasdaq.

Asien-börserna ned

Strax efter klockan 06 var Hongkongs Hangseng-index ned 0,3 procent. Japanska Nikkei var ned 0,5 procent. Sydkoreas Kospi-index var ned 1,3 procent. Australiens S&P/ASX 200 var ned drygt 1,2 procent på grund av en vinstvarning från storbanken National Australia Bank.

De ledande börserna i New York backade under tisdagens handel. Dow Jones storbolagsindex var vid stängning ned 1,3 procent till 26.573.

Ödesdag för brexit

I dag presenterar premiärminister Boris Johnson Storbritanniens slutgiltiga brexitförslag till EU under Torypartiets konferens i Manchester, skriver flera medier.

Johnson kommer att upprepa kravet att lämna unionen den 31 oktober, skriver Sky News.

"Väljarna är desperata för att vi ska fokusera på deras andra prioriteringar. Vad folket vill, vad lämna-sidan vill, vad stanna-sidan vill och vad hela världen vill är att gå vidare”, väntas Johnson säga under talet.

Johnson väntas även under talet att presentera en ny radikal plan för den mest infekterade frågan av alla: gränsen mot Irland. Enligt planen kommer Nordirland att förbli i EU:s inre marknad fram till år 2025, enligt Daily Telegraph.

Apple aktie nära rekordnivå

Apples aktie fick en skjuts av vd:n Tim Cooks uttalanden om att försäljningen av Iphone 11 har fått ”en mycket stark start” och en lansering som han ”inte kunde vara nöjdare” med. Bloomberg skriver att kursen kryper närmare en rekordnivå.

UBS: Stockholms bostadsmarknad är övervärderad

Stockholms bostadsmarknad är övervärderad men risken för en bubbla har sjunkit avsevärt sedan amorteringskraven infördes, enligt storbanken UBS. På två år har Stockholm sjunkit från plats 2 till 12 på listan.

M vill omvandla kontor till lägenheter i Stockholm

Bostadskrisen i Stockholm ska lösas bland annat genom att omvandla kontor i huvudstadens centrala delar till övernattningslägenheter, enligt Moderaterna, skriver DN Stockholm.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) tror att det skulle göra stor skillnad om tio procent av kontoren i Stockholm kunde omvandlas. Just dessa boenden skulle enligt henne passa bäst för veckopendlare och arbetskraft som precis flyttat till Stockholm. Hon noterar dock att det i dag är svårt enligt lagstiftning och regelverk att få till detta.

– Där måste regeringen göra ändringar, säger Anna König Jerlmyr.

Rikshem förvärvar bostadsprojekt i Halmstad

Rikshem förvärvar en projektfastighet i centrala Halmstad innehållande cirka 189 hyresrättslägenheter som ska stå färdiga under 2021.

Projektfastigheten, om cirka 9 400 kvadratmeter med cirka 189 bostäder förvärvas från I am Home.

Hyresrättslägenheterna byggs intill Slottsjorden i centrala Halmstad och fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan medger utveckling av totalt cirka 500 bostäder samt centrumverksamhet med bland annat kontor, handel och restauranger.

Byggnaden omfattar ett helt kvarter och ska bli tre till åtta våningar.

Rikshem tillträdde fastigheten 1 oktober 2019 och byggstart sker i början av 2020.