Nordic Capital säljer MFEX till Euroclear

Sedan Nordic Capital förvärvade MFEX 2018 har fonddistributörens tillgångar under förvaltning fyrdubblat, säger Nordic Capital i samband med att private equity-bolaget säljer MFEX till Euroclear.

– MFEX omsättning är strax under 50 miljoner euro och de har haft en kraftig tillväxt, med cirka 20 procent årligen utöver tillväxt via förvärv. Det handlar om ett bolag med kraftig tillväxt: MFEX har sedan 2018 fyrdubblat värdet av tillgångar under förvaltning till 250 miljarder euro, säger David Samuelson, styrelseledamot i MFEX och Principal på Nordic Capital Advisors.

Storleken på transaktionen lämnar inte Nordic Capital ut.

Varför väljer ni att avyttra MFEX nu?

– MFEX är en verklig ledare inom sitt område. Sedan Nordic Capital blev majoritetsägare 2018, i partnerskap med grundarna, har MFEX upplevt fortsatt stark organisk tillväxt och genomfört en serie strategiska, värdeökande förvärv. MFEX har utvecklats från att vara en nordisk ledare i sin bransch till en paneuropeisk ledare med en växande global närvaro. Nordic Capital gläder sig över att ha kunnat stödja denna resa. Nu är det en perfekta tidpunkt för Nordic Capital att låta Euroclear ta nästa steg med MFEX, säger David Samuelson.

Han fortsätter:

– Från att startat som ett litet fintechbolag i Stockholm innan ordet fintech ens fanns har MFEX med hjälp av Nordic Capital byggt en pan-europeisk distributionsplattform för fonder och är nu nummer två i Europa. Nordic Capitals mål är nu uppfyllda och vi är glada av att lämna över till Euroclear som är en väldigt bra köpare för bolaget. Euroclear är framförallt starka inom bonds, equity och securities men inte lika starka inom mutual fonds då de saknar den distributionsplattform MFEX har. Med MFEX kan de nu fortsätta att bygga ut sin ledande position.

Transaktionen kräver de sedvanliga myndighetsgodkännande och beräknas vara genomförd runt sommaren.

Har Nordic Capital fler transaktioner på gång?

– Det är en aktiv marknad just nu med höga transaktionsvolymer.

Cederquist har agerat legal rådgivare till Nordic Capital.