Med 128 miljarder under förvaltning – nu byter Burenstam & Partners namn

För 15 år sedan förvärvades Burenstam & Partners av norska Formuesforvaltning. Namnet Burenstam & Partners har man haft till låns grundaren Mariana Burenstam Linder – något längre än planerat.



– Med ett gemensamt nordiskt varumärke fortsätter den utvecklingsresa vi befinner oss på, säger vd Lars Uppsäll i en skriftlig kommentar.

Formue är ett nordiskt ord som kommer ifrån förmögenhet och förmåga och som handlar om att åstadkomma något.



– Efterfrågan på tjänster inom förmögenhetsrådgivning ökar. I dag uppskattas det finnas närmare 153 000 dollarmiljonärer i Sverige. Vi har sett en stadig tillväxt av inflödet av nya kunder inom koncernen. Under 2021 satte nya kunder in 15 miljarder hos oss. Totalt ökade vi med 28 miljarder och vid utgången av 2021 hade vi 128 miljarder under förvaltning och rådgivning, säger Lars Uppsäll.



Koncernen har runt 350 medarbetare i Sverige och Norge. I Sverige finns det kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. För att komma närmare kunder runtom i Sverige öppnar Formue under 2022 upp tre nya Sverigekontor, i Halmstad, Jönköping och Uppsala.