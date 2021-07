Maria Pellborn: "För att lyckas krävs mod, pannben och kreativitet"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Två saker. Jag avslutade ett kommunikationschefs jobb på betalningsinfrastruktur på Bankföreningen. Det var värdefullt att jobba i teamet och samtidigt se vilket arbete som bedrivs och vilket ledarskap som krävs för att skapa den nya betalningsinfrastrukturen i Sverige och Norden med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalprodukter och betaltjänster. Bankgirot som ska ersättas har ju funnits sedan 1960. Vilken kraft det finns i samarbete mellan bankerna för att skapa det nya innovativa landskapet! Jag tog med mig Lars Sjögren, vd för p27 som gästkrönikör för Realtid.

– Det andra var att ta mig an vd-jobbet på Realtid och mötet med en ny organisation, nya partner som vill börjat samarbeta och tycker Realtid är en riktigt bra produkt. Kontrasten mellan det stora projektet med P27 och entreprenörskapet i Realtid var utmanande och berikande

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Vi publicerar idag originaljournalistik i form av egna nyheter och granskningar och har gjort så under många år. Vårt bevakningsområde kan vid en snabb anblick framstå som smalt men täcker i själva verket en bredd av ämnen och perspektiv - samhällets viktigaste områden: näringslivet, finansindustrin och finansmarknaden och behandlar ett stort antal olika ämnen och perspektiv.

"Detta understryker behovet av en kontinuerlig bevakning även om traditionell media många gånger väljer att inte gå djupare in på ämnet. Information och kunskap om samt en granskning av denna sektor är av stor vikt för alla delar av vårt samhälle."

– Vi bevakar idag allt ifrån politiska beslut och nya regleringar till hållbarhet och enskilda aktörer på marknaden och deras agerande. Innehållet torde vara av intresse för samtliga svenska medborgare då vi exempelvis alla är med och sparar i pensionsfonder. Ett stort antal svenskar har också en egen investeringsportfölj med fonder, aktier och andra finansiella produkter. Att granska makthavare i denna sektor är centralt för en välfungerande marknadsekonomi och där småsparare annars lätt hamnar i kläm eller tvingas in i ofördelaktiga sparformer. Därtill är trenden med att offentliga tjänster läggs ut på privata utförare, ibland med utländska ägare, och senare börsnoteras eller blir föremål för bolagstransaktioner är ett annat skäl till att Realtids bevakningsområde är relevant för det stora flertalet.

– Finansmarknaden har i en rad länder, däribland Sverige, växt i snabb takt de senaste decennierna och är idag mångdubbelt större än realekonomin som mäts i form av BNP. Detta understryker behovet av en kontinuerlig bevakning även om traditionell media många gånger väljer att inte gå djupare in på ämnet. Information och kunskap om samt en granskning av denna sektor är av stor vikt för alla delar av vårt samhälle.

– Vi har för att klara detta uppdrag knutit Camilla Jonsson, vår chefredaktör och en skara ledande och prisbelönta journalister till redaktionen. Här finns expertkompetens inom fonder, försäkring, skatt, bolagsanalys, hållbara investeringar, fintech, regulatoriska frågor och inte minst komplexa granskningar. Vi har sedan februari satsat på nytt innehåll, exempelvis genom vår nya satsning på hållbara investeringar (ESG), vilket är något som en rad instanser, inklusive FN, ser som avgörande för att vi globalt ska klara av klimatmålen. -

– Det som förvånat mig positivt är att den respons vi får just nu gällande samarbetsförslag med mera, men även hur mycket om krävs för att få ihop kalkylen när display och programmatiska köp i stort sett räcker till kaffepengar. Det kräver mod, pannben och kreativitet och som tur är finns ingen brist på det på Realtid. Men också mycket mer tänkt kring långsiktiga intäktsströmmar, tightare samarbeten, årsavtal med mera.

– Det som förvånar mig är också hur lite riskkapital kvinnor fortfarande får, vi kommer jobba på att få fram fler förebilder och att försöka dra vårt strå till stacken.

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– Om jag ser till ”mig närmast” ser jag bostadsprisernas utveckling och jag har barn som snart ska köpa första bostaden. Det är ju ohållbart idag i Stockholm och andra storstäder. Att bygga så att månadskostnaden blir max 5000 vore rimligt.

"Behovet av seriös granskande journalistik har aldrig varit större. Samtidigt ser vi en utveckling där kvalitetsjournalistiken, en av demokratins viktigaste förutsättningar, avväpnas mer och mer."

Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Det största glädjeämnet knyter väl an just till det rådande marknadsläget – det är mer tryck i IPO och emissioner vilket har påverkat vår annonsaffär positivt. Orosmolnen är väl att affärsutveckla och skapa intäkter på den lilla styrka vi är. Och samtidigt skapa ännu mer granskningar. Behovet av seriös granskande journalistik har aldrig varit större. Samtidigt ser vi en utveckling där kvalitetsjournalistiken, en av demokratins viktigaste förutsättningar, avväpnas mer och mer. Det gör det ännu viktigare att fortsätta med det. Ett glädjeämne är att vi lyckats få på ”betalväggen” och att den har tagits emot väl av våra läsare. Jag hoppas och fler vill betala och värdesätter att vi kan fortsätta vårt arbete med nyheter och granskande journalistik. Glädjen är ju också att allt börjar gå tillbaka till det normala. Att allt öppnar upp. Att barnbarnen kan träffa sina äldre släktningar!

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Ju mindre fysisk närvaro vi har i takt med en ökad digitalisering, desto mer måste vi återskapa närvaron med hjälp av rörliga bilder. Rörligt kommer bli ett fokus även för oss. Jag tror att de förbättrade hygienrutiner som har kommit under pandemin gör att vi får se ett minskat antal smittade i säsongsinfluensa och förkylningar i framtiden Jag har i varje fall börjat ifrågasätta öppna landskap från ett nytt perspektiv (inte bara produktivitet). Hemma och trädgård, grannar och det lokala har ökat i betydelse. Så även för mig. Vad hade jag gjort utan min ”grannbubbla” under pandemin?

Vad tror du består efter pandemin?

– Att inte alltid ha ”face-to-face-möten skapar en större flexibilitet men jag tror ändå att samskapandet sker vi kaffeapparaten och i de små samtalen. En kultur flätas samman genom fysiska och digitala möten. Det är också svårt att få in nya i en organisation som ska känna sig väl omhändertagna på distans.

– Allt går bra på distans, men allt är inte optimalt. Det handlar ju om en teknisk utveckling som var planerad att pågå under flera år men som plötsligt genomfördes inom loppet av veckor eller månader under pandemiåret 2020. Vi har lärt oss av det och lanserar tillsammans med Learnify, digitala utbildningar. Det digitala kommer bestå och utvecklas ännu mer.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Skatter och frågor kopplade till företagande, post-pandemin. Eftersom vi bevakar branschen och nu också ESG-området blir det också viktiga frågor. Men även ISK. För vår verksamhet kommer regleringar och förändringar vara en möjlighet för Realtid Akademi att samskapa utbildningar för branschen. Det driver kostnader om alla ska utveckla en egen utbildning om exempelvis cybersecurity.

Hur kopplar du av i sommar?

– Det blir en vecka i Arild men familjen, en vecka på Gotland och tid på Åland, vårt sommarhus, där blir det väldigt lugnt och tid för avkoppling på klippor och skär. Vi försöker gynna lokalt företagande med allt från lokala bryggerier till keramikverkstäder. Och så ska vi prova på frisbeegolf som är Ålands ”nya satsning”.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– För mig med många barn blir det Storytel och bok, Australiens stjärnskott nr 1 - Meg Mason - Sorgen Lyckan Livet; Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki som legat på de finska topplistorna i tre år; Marie Forleo Allt går att lösa. The Money fest av Per Holknekt.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

–Start with why och Good to great. Vikten av att ha rätt människor med på tåget. Först människorna sedan målet, det stämmer speciellt i mindre bolag. Men också ”att välja glädje av Kaj Pollak.” Min första chef på mitt första marknadsjobb, Ingrid Jansson, anordnade team building. Jag var 27 år och vi gick på glödande kol, böjde armeringsjärn och fick träffa Kaj Pollack. Mötet/boken handlade om att kunna vara den du var ämnad för att vara tryggare modigare, mer spontan och kraftfull. Men också att möta människor. Och att välja glädje. Men sedan är det också min tidigare chef Viveka Hirdman Ryrberg, hållbarhetschef på Investor Hon är klok som en bok, så jag tar med henne också. Värderingsstyrt ledarskap är viktigt.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Jag hoppas kunna växla ner för att sedan kunna växla upp rejält. För att skapa en hållbar affärsmodell i media krävs blod svett och tårar. Jag tänkte plöja lite mer poddar och media. Det viktigaste för mig blir att få med alla som läser (du/ditt företag ) med i vår prenumerationsaffär för att kunna fortsätta driva vårt viktiga arbete att både inspirera och granska branschen. Men också att kicka igång våra nya och uppdaterade områden Realtid karriär, Realtid Akademi, Realtid Investera och vårt Finrum. Vi måste både affärsutveckla och skapa nya intäktsströmmar, samtidigt som vi är små. Många frågor blir viktiga samtidigt. Att våra Realtidare mår bra och tycker arbetet är värdeskapande och kul. Att våra läsare gillar oss och att de blir fler! Att komma igång med evenemangsaffären. Kick-off blir den 26 oktober för ESG-dagen. Häng med!