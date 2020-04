Mangold rapporterar om "tvärbroms"

"Årets första kvartal har varit utmanande för oss. I början såg vi en efterfrågan i linje med den som var under slutet på 2019, men så snart en oro över coronavirusets spridning i Kina började gro under andra halvan av januari märkte vi att kunder och investerare blev mer och mer avvaktande, till att i mitten av mars tvärbromsa i aktivitet", skriver vd Per-Anders Tammerlöv i rapporten.

Mangolds bedömning är att verksamheten snabbt påverkas av marknadsturbulens men att vändningen sedan också kommer snabbare.

"Vi har planerat för det värsta men hoppas på det bästa, och avser därför att kunna gå ur krisen med en slimmad och kostnadseffektiv organisation som, i takt med att efterfrågan ökar, kan växa lönsamt", skriver Per-Anders Tammerlöv.

I slutet på mars sjösatte bolaget ett besparingsprogram som påverkar omkring 40 anställda. Det handlar om stoppade tim- och provanställningar, minskad arbetstid men även rena varsel av fast anställd personal. Besparingen ligger på 16 miljoner kronor per år med fullt genomslag under andra halvan av 2020. Det kan jämföras med en total kostnadsmassa på 141 miljoner under fjolåret.

Mangold har dragit på sig en arbetstvist på grund av neddragningarna vilket Dagens Juridik rapporterade på tisdagen. Bolaget kommenterar inte detta ärende i rapporten.

Mangold kommenterar inte hur styrelsen avser att göra med utdelningsförslaget på 7,30 kronor per aktie mer än att frågan ska utvärderas inför en ny kallelse.

Intäkterna under årets första kvartal hamnade på 34,3 miljoner kronor vilket var i linje med samma period förra året. Resultatet före skatt hamnade precis över nollan, eller 0,2 Mkr, mot 3,4 Mkr för ett år sedan. Större delen av vinsttappet förklaras med kreditförluster. Affärsområdet private banking redovisar en mindre förlust under kvartalet.

Bland ljuspunkterna nämns att det fortfarande finns viss aktivitet inom nyemissioner och noteringar samt att fondverksamheten som ligger i ett antal intressebolag har utvecklats väl trots marknadsnedgången under första kvartalet.

"Det ger stöd till vår strategi att förvärva alternativa investeringsförvaltare för en bredare och mer riskdiversifierad produktportfölj som står sig över tid", skriver Mangold i rapporten.