Magnus Kuchler: "Revolutionen kring hur vi arbetar har bara startat"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Oj, det har hänt en hel del. I början av året lanserade vi på EY globalt en ambitiös målsättning om att under 2021 vara koldioxidnegativa, efter att vi under föregående år lyckats bli koldioxidneutrala. Sedan flyttade vi på Stockholmskontoret in i ett nytt kontor på Hamngatan. Det nya kontoret har den högsta miljöstandarden, Leed Platinum, och vi har som målsättning att minska våra utsläpp med 70 procent i och med flytten. Kontoret är dessutom en pilot inom EY globalt för Workplace of the Future, och för bara någon vecka sedan lanserade vi en helt ny, hybrid arbetsmodell som kommer implementeras i höst när vi går in i det nya normala.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

–Jag är väldigt glad över den framåtanda som vi, alla medarbetare på EY, uppvisar trots pandemin. Sen är jag överraskad över hur fort både vi och många kunder har lyckats ställa om till helt nya sätt att arbeta på. Om vi tar vår nya modell för hybridarbete så är den skräddarsydd för att passa såväl våra 8 000 anställda (Norden) som våra kunders behov, och utformad för att inte begränsas av vare sig tid eller plats. Den är därtill i linje med våra hållbarhetsambitioner, som är den enskilt största nyckeln till framtidens arbetsplats.

Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret?

– Vi har högt tryck inom alla delar av EY i Sverige och Norden så marknadsläget ser mycket bra ut. Exempelvis har vi nog aldrig haft så högt tryck inom företagstransaktioner. Det största orosmolnet är fortsatt pandemin, och om det kommer fler mutationer eller om vi inte lyckas återöppna samhället.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Hur det blivit möjligt att både leverera, sälja och driva innovation när alla arbetar på distans.

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– Revolutionen kring hur vi arbetar, och var vi arbetar, har bara startat. Här kommer det fortsätta att förändras och förbättras, både gällande teknologi och metoder men också gällande ledarskap och mindset.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Det är givetvis viktigt för alla våra företag och därmed också för hela Sverige att klimatet för att starta och driva företag, stora som små, förbättras

Hur kopplar du av i sommar?

– Genom att vara aktiv med att fiska, spela golf och tennis, snickra och umgås med familjen

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

–Arbetsrelaterat så är det ”The Vested Way” och ”Getting to We”. Alla pratar om hur man kan skapa riktiga partnerskap mellan företag där bägge parter skapar innovation, värde, proaktivitet, transparens och samarbete, men få har förstått hur man lyckas få till det. Vested är svaret!

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Jag läser bara böcker under sommaren... När det är arbetssäsong så läser jag väldigt mycket arbetsrelaterat material så jag har istället börjat lyssna på poddar när jag får lite tid över. Exempelvis Historiepodden.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– ”The Vested Way” och ”Getting to We”, men finns fler bra Vestedböcker på temat.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Jag förbereder mig genom att planera och göra hemläxan kring det vi vill genomföra under hösten. Men även att se till så att man laddar batterierna. Det viktigaste för oss blir att vi lyckas fortsätta vår transformation och ta ytterligare steg framåt i hur vi arbetar, och hur vi attraherar och behåller de bästa medarbetarna och de bästa kunderna.