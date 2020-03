Lysa levererar exponentiell tillväxt

Den svenska tjänsten för automatisk kapitalförvaltning, Lysa, passerade nyligen 5 miljarder kronor i förvaltat kapital. Lysas affär bygger på att du som sparare svarar på ett antal frågor och sedan bygger Lysas algoritmer en individuell riskprofil med passande sparhorisont och förvaltar sedan dina pengar med ett fullt mandat.



– Det tog 15 månader att komma igång med vår verksamhet. Tolv månader in förvaltade vi 1 miljard kronor, den andra miljarden tog nio månader, den tredje fyra, den fjärde tre månader och den femte miljarden en månad, säger Patrik Adamson, vd och medgrundare Lysa.

Därmed kan Lysa visa upp en närmast exponentiell tillväxt.

Huvudkontoret vid Östermalm i Stockholm liknar inte de traditionella finansbolagens. Det är ovanligt ljust och enkelt inrett, alla möbler är från Ikea.

Annons

Annons

I dag har bolaget 22 anställda, från elva stycken för ett år sedan. Största kategorin av medarbetare utgörs av utvecklare men Patrik Adamson lyfter även upp juristerna som nyckelkompetenser och påtalar att bolaget kommer rekrytera ytterligare personal i vår, framförallt inom juridik och utveckling.



– Vi försöker göra så mycket som möjligt inhouse. Vi har själva tagit fram alla ansökningar och dokumentation vi behöver för vår verksamhet här och vill behålla den kompetensen inom bolaget.



– Konsulter brukar inte förstå vår verksamhet och föreslå exempelvis att vi ska göra verksamhetsförändringar för att fler ska logga in på vår plattformen oftare. Vi tänker helt tvärtom. Användarupplevelsen ska vara att du känner dig trygg i att Lysa förvaltar dina pengar på ett klokt sätt. Det handlar om att bygga upp ett förtroende och vara långsiktig.



Alla medarbetare på Lysa erbjuds ett optionsprogram och utmanar-mentaliteten går inte att ta miste på. Med ett eget affärskoncept och ett annorlunda sätt att marknadsföra sig på sticker bolaget ut.



– Det är ett medvetet beslut att inte lägga resurser på traditionell marknadsföring. Inställningen kommer från att finansbranschen har ett dåligt rykte ute på stan och reklam, tror vi, inte är svaret för att vinna och förtjäna deras förtroende. Vi fokuserar istället helt på word-of-mouth och rekommendationer från användare.



Enligt Patrik Adamson har bolaget tiodubblat antalet betalande användare på ett och ett halvt år. Idag har bolaget omkring 37 000 betalande kunder i månaden, 30 000 av dessa har ett månadssparande hos bolaget. Lysa hade en marknadsandel på tio procent 2019 av de svenska hushållens nettofondflöden.



– Jag tror många inser fördelarna med att låta någon utan intressekonflikter ta hand om deras pengar. Någon som gör det lätt för dig att göra rätt och ser till att du får så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas med ditt sparande. På Lysa vill vi att du ska känna sinnesfrid kring ditt sparande.



Med en växande kundstock och förvaltat kapital förhandlar Lysa med indexjättar som Vanguard för att pressa avgifterna för deras kunder. Senaste tiden har Lysa genomfört “smygsänkningar” på avgifterna från aktörer som Vanguard, Öhman Fonder och Tradeweb. Avgiften Lysa tar ut är densamma och tas direkt av kunden vilket innebär mer pengar över till kunderna.



– Det normala i branschen brukar väl vara att du exempelvis får ett bolån till en viss procentsats och att banken sedan smyghöjer räntan. Vi vill göra det motsatta.



– En annan nyhet som jag tror att vi är först med i svenska finansbranschen är automatiska uttag utan avgifter från ISK-konton. På samma sätt som alla finansaktörer erbjuder dig att automatisk sätta in pengar, möjliggör vi också automatiska uttag.



Hur har kostnaderna utvecklas med er tillväxt?

– Det finns stora skalfördelar i vår verksamhet. Vår kostnad för att drifta 5, 10 eller 20 miljarder kronor är nästan densamma. Sedan behöver vi självklart rätt team på plats och det är väl där kostnaderna ökar.



Patrik Adamson uppger att bolaget inte är i behov av ytterligare finansiering för att nå lönsamhet. Det kan ändå bli aktuellt för Lysa att ta in mer pengar för att växa snabbare. Bolaget kommer däremot inte ta in lån eller ställa ut obligationer.



–Vi vill inte komplicera vår kapitalstruktur. Vi vill ha en så ren balansräkning som möjligt och om vi i framtiden tar in mer pengar så är det för att den investeraren passar vår verksamhet.



Bolaget grundades av Patrik Adamson, vd, Henrik Littecke, teknikchef och Emelie Andersson, operativ chef och chefsjurist. Tillsammans är äger de 40 procent av bolaget. Övriga anställda äger drygt 10 procent och en rad tunga finansprofiler har investerat i bolaget, däribland Christer Gardell, Nicklas Storåkers, Carl-Johan Persson och Ingrid Lindquist.

– De köpte helt enkelt in vår idé och tror på bolaget. Vi får bra input från våra ägare men de är inte med och styr den dagliga verksamheten.