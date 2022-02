Lunar lanserar nordisk kryptoplattform

I Danmark och Norge lanserades Block förra veckan. I morgon onsdag går appen live i Sverige. Den nordiska plattformen kommer också att vara hem för Lunars kommande blockchain-aktiviteter.

Lunar Block A/S är registrerat hos danska Finanstilsynet i enlighet med danska penningtvättsregelverket. Lunar Block är inte under tillsyn av svenska FI. Lunar fick som första danska fintechbolag sin banklicens 2019.

–Kryptovaluta och blockkedjeteknologi är en viktig del av framtiden när det kommer till pengar. Vi ser tydligt att köp och försäljning av kryptovalutor ökar i popularitet i Sverige, framförallt bland den yngre målgruppen. Vi vill därför göra krypto tillgänglig på ett sätt som är enkelt, säkert och smidigt för konsumenterna, säger Mats Persson Bergius, Sverigechef för Lunar, i en skriftlig kommentar.

Krångliga processer och utländska överföringsavgifter är något konsumenter ofta stöter på när de köper och säljer krypto idag.

–Ett av problemen med kryptovaluta är att det kan vara svårt att få tillbaka investerade pengar eller eventuell vinst på sitt bankkonto. Med Lunar är det enkelt att sätta in, investera och ta ut pengar direkt från sitt Lunar-konto. Samtidigt kan man handla alla tider på dygnet och är inte begränsad till börsens öppettider. Dessa fördelar tror vi kan vara intressanta för redan vana investerare, men även för de som är intresserade men inte riktigt vet hur och vart de ska börja, säger Mats Persson Bergius.

Så fungerar kryptohandel på Lunar Block:

Om en Lunar-kund vill handla med krypto görs kunden medveten om att de lämnar en reglerad miljö, Lunar Bank och därmed insättningsskyddet bland annat.

Lunar gör det möjligt att köpa och sälja fem av de mest populära kryptovalutorna, inklusive Bitcoin och Ethereum.

Den som vill investera i kryptovaluta genom Lunar måste först gå igenom ett test som informerar om risker och samtidigt frågar kunden om denne är medveten om vad kryptovaluta är

I Lunar-appen får användare automatiskt det bästa priset på den valda valutan från en av de stora kryptobörserna Coinbase, Kraken och Bitstamp.

Lunar kommer att ta hand om och lagra kryptovalutan åt användarna. Man behöver inte använda nycklar för sin krypto eller skapa en så kallad plånbok för att lagra valutan. Samtidigt äger man den faktiska valutan och inte ett syntetiskt index.

Det kostar 1-2,5 procent i handelsavgift att köpa eller sälja kryptovaluta genom Lunar Block.

Lunar A/S är under tillsyn av den danska finansinspektionen. Lunar Bank A/S står också under tillsyn av den danska finansinspektionen och är ett dotterbolag till Lunar Group A/S.