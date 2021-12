Lucy Global Fund ökade 10,03 procent i november

Förvaltaren beskriver ett klimat där Stockholmsbörsen i inledningen av månaden lyfte efter starka amerikanska sysselsättningssiffror, men sedan tappade efter oroligheter kring den nya coronamutationen Omikron.



Bästa enskilda innehav för fonden var under perioden Roblox vars aktie steg 50,08 procent. Movado och RVRC Holding steg också kraftigt med uppgångar på 34,74 respektive 23,16 procent. I den negativa vågskålen fanns bland annat Adidas och Interparfums, som sjönk 9,8 respektive 3,72 procent.



"Under månaden kom besked att Roblox inlett ett samarbete med Nike om att skapa en virtuell värld kallad Nikeland. I den nya världen kommer användarna att kunna låta sina avatarer klä sig i kläder och skor från Nike. Beskedet kom efter kvartalsrapporten som visade att Roblox dubblat omsättningen jämfört med samma period i fjol och fått fler aktiva användare", skriver fövaltaren.



Fonden har gjort flera förändringar i portföljen under november. Bland annat har man avyttrat både Zooplus och Nordea. Samtidigt har man tagit in Swedencare i portföljen.



Swedencare ökade både vinsten och omsättningen under det senaste kvartalet och bolagets vd uppgav att de leveransproblem som setts tidigare under året är på väg att lösas. Onlineförsäljningen beskrivs som stark där man bland annat lanserats på flera nya plattformar. Bolaget erbjuder produkter inom djurhälsa och har historiskt växt kraftigt genom förvärv, förklarar Nyrén.



–Konsumtionen fortsätter upp på bred front. I slutet av månaden kom överraskande positiva siffror över den svenska detaljhandeln som steg 5,2 procent i årstakt. Innan dess hade det också kommit positiva besked kring den amerikanska konsumtionen som ökat med 16,3 procent i årstakt, skriver förvaltaren.