Välkommen till nya Realtid!

Realtid har genomgått en stark utveckling de senaste arton månaderna. Vi har byggt upp en stabil redaktionsledning, rekryterat några av landets främsta krönikörer och journalister, lanserat en daglig debattsektion, utökat utgivningen till att omfatta helgerna och infört temaveckor.

I takt med förbättringarna har läsarsiffrorna ökat. En normal vecka ligger vi på cirka 75 000 unika besökare, en normal månad 250 000 unika besökare. I sviterna av corona-virusets framfart; senaste sju dagarna har vi legat på 100 000 unika besökare, senaste 30 dagarna drygt 300 000 unika besökare.

I juni 2019 blev Realtid framröstad till Sveriges andra bästa ekonomisajt (Financial Hearings/Affärsvärlden). Enbart slagen av di.se. De som röstade var vd:ar och IR-chefer för noterade svenska bolag, fondförvaltare, investment managers och aktieanalytiker. Med andra ord precis den målgrupp vi vänder oss sig till.

Ända sedan starten har målsättningen varit att Realtid skall vara den ledande nyhetskällan för finansmarknaden, samt de delar av näringslivet som arbetar med M&A, finansieringsfrågor, kapitalmarknad och fondförvaltning. Källan till finansiell intelligens.

Vägen dit bygger på en seriös, relevant, eftertänksam, nyanserad och analytisk journalistik. På detta vilar hela vår verksamhet.

Vi har inte på något sätt nått målet, men vi har kommit en bit på resan. Realtid har idag tvivelsutan ett mycket gott renommé hos vår målgrupp. Vi har vunnit ert förtroende. För detta tackar vi våra hårt arbetande kollegor på redaktionen. De är inte många till antalet, och varje dag är en ny dag.

I dag tar vi ytterligare ett stort steg med lanseringen av den nya Reltid, i samarbete med byrån Oh My Interactive och Bricco. Det innebär nytt formspråk, ny tonalitet, en förbättrad läsarupplevelse, ökad flexibilitet att arbeta med det redaktionella innehållet, och fler platser att under längre tid exponera den djuplodande journalistiken. Även en optimerad annonsmiljö med bakomliggande teknik.

Äntligen kläs såväl journalistiken som annonserna i en adekvat dräkt, och förvaltas på det sätt de förtjänar.

Vi ber er ha överseende med eventuella barnsjukdomar de inledande dagarna.

Välkommen till nya Realtid!

Jonas Wiwen-Nilsson

Vd, Realtid Media AB