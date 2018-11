Vad avhopparna gör säger något om börsens framtid

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Att en fondförvaltare i Sverige överhuvudtaget blir hyfsat kända mer än i smala finanskretsar är mycket ovanligt. Henrik Didner och Adam Gerge som grundade succéfonden Didner & Gerge är kanske de mest kända fondförvaltarna i Sverige, även om det i praktiken var flera år sedan de överlät själva förvaltandet till nya yngre förmågor. Även Carnegies förvaltare Simon Blecher hör till kategorin förvaltare som blivit större än sin egen fond.

Vad krävs då för att man ska slå igenom bruset? Två saker:

1. En mycket bra avkastning på det förvaltade kapitalet under en längre tid.

2. Att förvaltarna gör sig bra i medierna. Att de utstrålar förtroende, så man vill ge dem ansvaret för att ta hand om livsbesparingarna. De får gärna utstråla att de vet något om framtiden också (möjligen kittlar Carl Armfelts tro på spelbolag som THQ Nordic och Paradox mer än Simon Blechers hyllningar av dolda värden i Skanska).

Erik Sprinchorn och Carl Armfelt tickar båda boxarna. Jag har svårt att se att någon förvaltare i Sverige har starkare varumärke än den här duon. Särskilt Carl Armfelt har varit ute i medierna och talat fritt om investeringar, digitala varumärken och den egna karriären som före detta elitsatsande friidrottare.

Resultatet för fonderna de har förvaltat åt Swedbank har varit makalöst bra. De är mest kända för fonden Swedbank Robur Ny Teknik som sedan starten för drygt tio år sedan stigit med 800 procent. De senaste tre åren har fonden ökat med 90 procent. Just nu har Ny Teknik 16,8 miljarder kronor under förvaltning, siffran har nyligen varit uppe över 22 miljarder kronor.

Framgången har byggt på en djup kunskap om sektorer de investerat i, en klassisk äkta aktiv offensiv förvaltning – och en högkonjunktur.

Men inga träd växer sig till himlen – när framtiden för konjunkturen i mångas ögon visar tecken på att vika ner blir marknaden osäker. Värst drabbade har flera av Ny Tekniks stora innehav varit (Stillfront och Mag Interactive är ett par exempel), när sedan även ”förvaltargenierna” hoppar av ökar säljtrycket än mer. De senaste tre månaderna har fonden tappat drygt 17 procent av sitt värde.

Under oktober sålde de svenska fondspararna fonder för 21 miljarder kronor. 3,1 miljarder kronor av dessa kom från Swedbank Robur Ny Teknik.

Man kan också argumentera för åsikten att fonden har blivit för stor för sitt eget bästa. Med tanke på att många av de mest framgångsrika bolagen är relativt små har det varit allt svårare att komma över tillräckligt många aktier för en fond med uppåt 20 miljarder kronor i förvaltat kapital. Problematiken med in- och utflöden i fonden och andelen små bolag har man smart löst genom att använda det stora bolaget Novo Nordisk som ”krockkudde” för att köpa och sälja aktier med låg likviditet. Nu har kudden dock minskat tydligt i omfång och frågan är om samma taktik är lika gångbar i nedgång som den varit i uppgång.

Det är alltså inte svårt att spekulera i att både Swedbank Robur Ny Teknik och dess mindre innehav kan komma att sättas under ytterligare press på marknaden den närmaste framtiden.

Fonden har nu tagits över Ingemar Syhrén och Johan Söderström. Det är säkert mycket kompetenta förvaltare – men deras jobb verkar tufft ur många aspekter. Lite som att ta över Leo Messi och Andres Iniesta när de drar från Barcelona. Jag tvivlar på att de, eller om någon/några andra tar över, kommer att få lika fria tyglar som företrädarna haft. Vilket kanske ger mindre uppsida framöver, men också lägre risk.

Jag tror att många sparare, särskilt yngre människor, kommer att flytta sina pengar till den hemliga fond Erik Sprinchorn och Carl Armfelt förvaltar framöver. Deras näsor för att hitta nästa stora grej har hittills varit oöverträffade.

Deras nya satsning kommer med all sannolikhet att göra avhopparna rejält rika. Matten är inte supersvår. Om de i en ny fond drar in en miljard kronor (de hade som sagt 20 miljarder i förra fonden) och de har en fond med en avgift på 1,25 procent drar de in 125 miljoner kronor – per år. Det borde räcka till både hyran och fruktkorgar. Kanske blir det också en rejäl vinst som gör grundarna lika förmögna som Didner & Gerge.

Tajmingen för avhoppet verkar perfekt. Även om fonden tappat på slutet är förvaltarnas track record makalöst bra. De har vunnit flera fina utmärkelser och kan sluta på topp. Vad firma Sprinchorn och Armfelt gör framöver kan ses som en rätt stark indikator på hur börsen går framöver. Om de väljer att göra ungefär samma sak som nu, starta en fond med fokus på tech- och spelsektorn så kan man ana att de tror att börsen kommer att gå bra ett tag till.

Men om de tar en längre paus, eller startar en hedgefond, som podden ”Fill or Kill” har uppgifter om, kan man ana att börstoppen är passerad för den här gången. Håll utkik i spalterna hos Realtid.