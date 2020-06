Börsen beter sig som en omtöcknad bergsbestigare vid Cornice traverse, en av klätterväggarna strax innan toppen, på väg upp för Mount Everests sydsida. Syrgasen börjar sina och egentligen borde klättraren ta sig ner till höghöjdslägret för påfyllning.

Aktiekursernas klättring sedan bestigningen startade är hisnande i perspektivet av efterfrågefallets episka djup och betydande osäkerhet om när den globala ekonomin repar sig tillräckligt så att de mycket uppblåsta värderingsmultiplarna korrigeras via vinstutvecklingen. Det är inte långt kvar till toppen pre-corona.

Starkt förenklat styrs aktiemarknadens utveckling av antingen ”fear” eller ”greed”, och den senaste tidens kursrally visar att de giriga har ett starkt grepp om marknadssituationen.

Det samlade investerarkollektivet har haft ett mycket stort fokus på den globala coronavirusutvecklingen och samtidigt målat upp världsekonomins utvecklingen post-corona med mycket ljusa färger. Kollektivet, med stöd av extrema åtgärder från de ledande centralbankerna och finanspolitiken, bortser från vinstutvecklingen 2020 och blickar i stället mot 2021 då vinsterna väntas explodera.

Det finns en rationalitet i detta, men den fortsatta lite syrgasfattiga kursutvecklingen på försommaren ger intrycket att investerarkollektivet blåst faran över för både makroutecklingen och pandemin och därmed ”sprungit före” bolagens vinstutveckling. Flera globalt viktiga aktieindex är nära topparna från tidigare i år. Detta är farligt, och den försiktige aktieinvesteraren bör se över sin portfölj.

Denna ”se-igenom-strategi” fungerade när rapporterna för första kvartalet sköljde in över aktiemarknaderna i april. Många aktier steg trots en usel avslutning på kvartalet. När nästa rapporteringsvåg snart närmar sig hotar snarare en tsunami; viruseffekterna på företagsvinsterna slår igenom med full kraft och det finns en uppenbar risk för besvikelser i både faktiskt utfall och företagsledningarnas framtidsutsikter.

Utsikterna för andra kvartalet och resten av året är mycket dimmiga, och det är svårt att se hur försäljningsutvecklingen kommer att ta rejäl fart under hösten eftersom antalet arbetslösa lär fortsatt vara betydande. Det kommer med all säkerhet dämpa konsumtionshumöret under lång tid. Det råder också stor osäkerhet kring vilken typ av restriktioner för människors rörelsefrihet som kommer att gälla under resten av året. Det kommer också ha en fortsatt dämpande effekt på försäljningen inom många branscher och sektorer.

Ett amerikanskt börsuttryck lyder; sell when it hurts and buy when it hurts. Det brukar fungera, även om det ofta är svårt att följa.