Kreml: Ett neutralt Ukraina med egen armé kan vara en kompromiss 

Peskov gav inte några fler detaljer men menade att idén om neutralitet i stil med Sverige eller Österrike diskuteras under samtalen som just nu pågår med Ukraina.



Tidigare idag har Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov sagt att vissa formuleringar för ett avtal med Ukraina nästan är överenskomna. En neutral status för Kiev är också under "allvarligt" övervägande, uppgav han. Det beskrivs att fredsförhandlingarna med Ukraina inte är lätta men att det finns hopp om en kompromiss mellan länderna.



Ukrainas förhandlare Mykhailo Podolyak uppger att en modell för rättsligt bindande säkerhetsgarantier, som skulle ge Ukraina skydd från en grupp allierade i händelse av en framtida attack, är på förhandlingsbordet.



Kriget mellan Ukraina och Ryssland har pågått i nästan tre veckor. De senaste dagarna har det dock kommit vissa positiva signaler från båda sidor om ett möjligt avtal.