Krea stärker inom företagsfinansiering med förvärvet av Fakturino

Fintech-bolaget Krea, som specialiserat sig inom digitala finansieringstjänster för företag, förvärvar tillgångar från Fakturino, såsom digital plattform och varumärke, med avsikten att även ta över Fakturinos avtal inom fakturaköp. Köpeskillingen har inte kommunicerats. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom förvärvet siktar Krea på att kunna hjälpa fler företag och samtidigt skala upp sin digitala plattform.

– Fakturino har genom åren byggt upp en stark position på marknaden för upphandling av fakturaköp och vi är väldigt glada över att delar av Fakturinos verksamhet blir en del av Krea. Genom att kombinera Fakturinos upparbetade relationer med långivare inom fakturaköp och Kreas skalbara plattform för företagslån kan vi accelerera ännu snabbare mot att bli Nordens största finansieringstjänst för små och medelstora företag, säger Carsten Leth, vice vd och Kommersiell chef på Krea, i en skriftlig kommentar.

Den årliga volymen av nya och omförhandlade företagslån under 10 miljoner kronor uppgick till 315 miljarder kronor under 2020 i Sverige, enligt data från SCB som Krea hänvisar till. Endast 1 procent av företagslån tas idag via digitala finansieringstjänster, varför Krea ser en enorm potential för tillväxt. I jämförelse står digital upphandling av företagslån för över 5 procent av marknaden i Tyskland och Storbritannien.