Klarna integrerar Swish i checkout och fakturabetalning

Efterfrågan på Swish har varit stor och Klarna Bank väljer nu att ansluta sig till Swish och integrera betalningsmetod i Klarna-checkout, Klarnas kassalösning, samt även som en valbar betalningsmetod för fakturor. Det framgår av ett pressmeddelande från Klarna. Swish blir tillgänglig för Klarnas kunder under första delen av 2021. Klarnas kunder kommer därmed att kunna betala sina Klarna-fakturor med Swish direkt i Klarna-appen och även kunna välja Swish som förvald betalmetod i Klarna Checkout.

– Swish har varit en av de mest efterfrågade tjänsterna från både konsumenter och e-handlare, säger David Fock, Global Produktchef, Klarna, i en skriftlig kommentar.

E-handeln har varit den drivande faktorn bakom Swish kraftiga tillväxten inom företagsbetalningar under senaste åren, med en tillväxt på 79 procent under 2019. Under 2020 har tillväxten och efterfrågan fortsatt ytterligare, på grund av den påskyndande digitaliseringen som följd av corona-krisen men även i samband med införandet av nya krav för betalsätt i e-handeln, skriver Swish på sin webbplats. Den 25 september slog Swish rekord i det totala antalet betalningar under 24 timmar med sammanlagt 3 109 761 betalningar under dagen, varav 1 098 272 var företagsbetalningar.