KKR öppnar Stockholmskontor under ledning av Hans Arstad

KKR:s nyöppnade Stockholmskontor, som blir hubben för KKR:s investeringsverksamhet i Norden, återspeglar investeringsbolagets tillväxtambitioner för regionen. Det framgår av ett pressmeddelande. Stockholm är KKR:s nionde kontor i Europa och Mellanöstern.

KKR har redan investerat över 5 miljarder euro i fler än 22 transaktioner i regionen. Under de senaste två åren har KKR genomfört sju investeringar i Norden, nämligen i Söderberg & Partners, Sector Alarm, Wolt, Nordic Bioscience, Caruna, Avida samt ett joint venture för bostadsfastigheter i Danmark.

– Under de senaste 20 åren har vi byggt upp en stark verksamhet över hela Europa, som ger lokala företag tillgång till ett oöverträffat globalt nätverk och betydande värdeskapande resurser. Öppnandet av Stockholmskontoret bekräftar ytterligare vårt långvariga engagemang i Norden. Det understryker också vår unika styrka, som kombinerar lokal närvaro med KKR:s globala nätverk och resurser, säger Johannes Huth, Partner och Head of KKR EMEA, och Philipp Freise, Partner och Co-Head of European Private Equity på KKR, i en skriftlig kommentar.

Stockhomskontoret kommer att representera alla KKR:s investeringsplattformar, inklusive Private Equity, Infrastructure, Technology and Healthcare Growth, Impact, Real Estate och Credit, i hela Norden.

– Norden är en central del av vår europeiska investeringsverksamhet. Vi kommer att fortsätta stödja nordiska entreprenörer, företag och företagsledningar med ett starkt globalt nätverk, djup sektorkompetens och strategiska tillväxtförvärv. Vi kommer också särskilt att fokusera på investeringar i företag som möjliggör lösningar på globala miljö- och hållbarhetsutmaningar, vilket har varit ett centralt investeringstema för oss, säger Hans Arstad, Director på KKR, som kommer att leda Stockholmskontoret.

Även Carl Lithander, Managing Director på KKR i Client and Partner Group, kommer att arbeta från Stockholm. Han kommer att fortsätta leda arbetet med kapitalresning tillsammans med nordiska investerare för den globala KKR-plattformen.