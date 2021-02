Kickbacks stor del av intjäningen för nätbanker

SVT Nyheter har genomfört en granskning som visar på att nätbankerna tjänar mer pengar ju högre avgifter kunderna betalar för sina fondinnehav. Nätbankerna får en så kallad kickback när försäljning av fonder sker via deras plattformar vilket innebär att de vanligtvis får tillbaka hälften av avgiften. Ett system som leder till att bankerna tjänar mer pengar ju högre avgift fonderna har som säljs in till kunderna.



–Jag tror i princip inte det finns någon kund som vet om de gigantiska provisioner som nätbankerna får av andra fondbolag för att förmedla deras fonder, kommenterar Joacim Olsson, vd på Aktiespararna.



SVT har talat med Avanzas vd Rikard Josefson som kommenterar:



–Vi marknadsför aldrig fonder på det sättet. Att du ska köpa en dyr. Vi marknadsför ganska mycket vår egen fond, Avanza Zero, som har noll i avgift.



Nordnets vd Lars-Åke Norling skriver att delen av avgiften som tillfaller bolaget är helt transparent och visas för kunden i samband med investering. Vidare kommenterar han följande.



–Den här modellen används av majoriteten av de svenska fonddistributörerna, såväl banker som andra plattformar. Det är vår uppfattning att den här modellen är enkel för våra kunder. Spararna behöver endast förhålla sig till en avgift, förvaltningsavgiften, skriver Lars-Åke Norling till SVT Nyheter.