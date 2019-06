”Vi måste få vårt folk att förstå när de ska köpa och när de ska avstå”

Nordic Capitals COO Klas Tikkanen hade ett mål: att inte välja samma karriärväg som sin far. Men så blev det – och Tikkanen verkar idag mycket nöjd med sitt yrkesval.

Dubbel sisu kan man säga om Klas Tikkanen, 49 år. Han har jävlar anamma genom sitt finländska påbrå och en löpares uthållighet från sin etiopiska sida.

Pappan kom som krigsbarn från Rovaniemi till Brevens Bruk utanför Örebro, där alla bockade för baron Gripenstedt när denne kom farandes på sina ägor.

Sedan tog kriget slut och pappan skickades tillbaka till Finland men han längtade ”hem” till Sverige. Han rymde och hoppade på ett tåg till Haparanda där hans svenska familj väntade på perrongen.

Pappan blev den andre i sin familj att gå ut realskolan och den första att gå gymnasiet. Han utbildade sig till revisor och hamnade på dåvarande Bohlins revisionsbyrå (numera KPMG).

Men han hade alltid en längtan om att få komma ut i världen. 1961 flyttade han till Etiopien för att utbilda ekonomer i Sidas regi. Det var när kejsare Haile Selassies regerade och von Rosen byggde upp det etiopiska flygvapnet med hjälp av svenska instruktörer och mekaniker.

På dans på hotell Gion i huvudstaden Addis Abeba träffade Klas pappa Kalevi sin blivande hustru Mulunesh som då studerade till sjuksköterska.

Klas Tikkanen föddes 1970 på militärsjukhuset i Addis Abeba. Han har växt upp i Etiopien, Kenya och Täby Kyrkby, dit familjen flyttade när Klas var 14 år.

– De två första åren hade jag svårt att sova i Täby. Vi hade inga galler för fönstren. Jag var rädd. Vem som helst skulle ju kunna komma när som helst och mörda oss.

– I Nairobi bodde vi som i ett fort. Vi hade nattvakter med hundar. Varje kväll när vi gick och la oss samlade pappa in familjen på övervåningen och låste ytterligare en grind.

Klas Tikkanen intryck är att uppväxten i det trygga Sverige har präglat journalister och politiker till den grad att det gjort dem aningslösa.

– Jag tror inte att alla inser vilka utmaningar som den omfattande migrationen medför. Många som kommer hit kommer från förhållanden som mer liknar de där jag växte upp. Det krävs mer än vad vi gör idag för att upprätthålla värderingar, syn på rättsskipning, och myndigheter. Utan att värna våra svenska värderingar får vi ett samhälle som alla skulle tycka är sämre.

Klas Tikkanen utbildade sig på Handelshögskolan men läste samtidigt in 80 poäng i matematik och fysik på KTH. Hösten 1993 var han färdig efter 3,5 års studier och fick jobb på McKinsey.

– Jag var 23 år, jag hade en begynnelselön på 20 000 kronor, hela världen snurrade!

Hans karriärtips är att utbilda sig till något man är duktig på och som är efterfrågat.

Att bli ekonomichef som pappa var uteslutet. Det kändes för trist.

McKinsey var en bra inskolning i näringslivet.

– Jag fick jobba i fyra olika länder i sex olika branscher i stora strategiska projekt. Jag träffade koncernledningen i flera svenska kronjuveler som SEB och Ericsson, var nere på fabriksgolvet i Gävle och bodde 18 månadet i Kina på grund av ett stort projekt för Ericsson Radio.

År 2000, efter fyra länder och en hel del tid på fabriksgolvet kände Klas att han var färdig med McKinsey.

– Jag blev befordrad till nivån under partner. Men jag visste också att det krävde ett enormt hårt arbete för att komma längre. Dessutom var det inte säkert att bli invald som partner. Jag ställde mig frågan om jag ville vara kvar på McKinsey i ytterligare tio år och svaret blev nej.

Istället reste han, hälsade på sin syster i Florida. När de var ute och snorklade i Key Largo så ringde hustrun Anna, som då var advokat i London, och meddelade att de väntade barn. Han hade bränt sina besparingar och ville snabbt hitta ett nytt jobb.

Hugo Maurstad, en tidigare kollega från McKinsey gav honom rådet att bli finanschef, gärna i bolag med förändringsbehov.

– Du är kvantitativt orienterad och van att driva förändring. Lär dig hantverket, inklusive mer om controlling och redovisning, var hans råd.

I samma veva ringde Magnus Håkansson, CFO på KF av en ren slump och frågade om han ville bli koncerncontroller, en bra läroplats för jobbet som finanschef. Klas hade landat i att han nog ändå skulle hålla på med samma jobb som sin pappa. Han blev ansvarig för uppföljningen och analys av KF:s spretiga flora av portföljbolag, samt förändringsprogram i flera av bolagen. Handelsbanken hade just dragit i kreditlinan för Coop och koncernen var i finansiell kris.

Två år senare var den omedelbara krisen i KF över. Ledningen hade lyckats vända utvecklingen och sanera balansräkningen. Då ringde samme Hugo igen. Nu var han partner på Altor som hade ett bolag i kris: Nättjänsteföretaget Relacom behövde en ny CFO. 2005 blev Klas finanschef på Relacom som Altor köpt av Flextronics.

– Jag trodde att bolaget gick att vända, säger Klas Tikkanen. Relacom var en så kallad ”carveout”. Vi byggde upp ett helt nytt bolag runt den övertagna verksamheten och lyckades få det till svarta siffror, men aldrig till den nivå som behövdes för räntor och amorteringar.

Relacom kraschade 2011 och det blev en dyr affär för bankerna. Långivarna Nordea, DNB och tyska HSH Nordbank hamnade med bolaget i knäet. De tvingades till skuldnedskrivningar på 4 miljarder kronor. Goodwillen på 2,6 miljarder kronor uppgick 2013 till 236 procent av eget kapital.

– Jag investerade allt jag ägde i bolaget. När bankerna tog över var det borta över en natt.

Klas började på kylskåpstillverkaren Dometic 2010. Han lånade pengar av sin pappa för att kunna investera i bolaget. Nordea hade tagit över från ett annat riskkapitalbolag, BC Partners, och kände Klas väl från tiden på Relacom där Klas genomförde åtta omfinansieringar på fem år. Dometic hade drabbats av en vikande marknad för fordonsindustrin. Klas förklarar att Dometic är så mycket mer än Platen&Munters absorptionskylskåp för husbilar: Bolaget säljer cirka 300 000 prylar runtomkring, till exempel lampor, ledlister, lysrör till husbilar.

– Relacom jobbade i konstant motvind men Dometic skulle snart få medvind. Jag trodde på bolagets potential, ledningen jobbade hårt för att rädda bolaget. Det blev en bra investering för mig och för bankerna.

– Vi skar bort en tredjedel av kostnaderna, flyttade fabriker. Många människor miste sina jobb. Det är ofta det tråkiga med turnarounds. Men när det väl fungerar har du räddat desto flera jobb. Och Dometic hade inte överlevt annars.

När marknaderna vände uppåt så stod Dometic starkare än tidigare, och intresset för bolaget var stort. Sju riskkapitalbolag gjorde due diligence och var intresserade av att köpa Dometic. Nordic Capital utmärkte sig i processen, tyckte Klas Tikkanen, det var mera drivet av data, mer analytiska än övriga, men EQT vann till slut.

– Jag skulle egentligen följa med till EQT som finanschef på Dometic, men jag tyckte mer och mer om Nordicgänget. Deras CFO hade slutat och det jobbet verkade passa mig.

Klas Tikkanen meddelade EQT att han ville sluta och 2011 blev han CFO på Nordic Capital.

Nordic Capital var välrenommerat, ett av de två största riskkapitalbolagen i Norden. Det hade stor verksamhet kapitalmässig men få anställda. Det hade grundats 1989 av Robert Andrén och Morgan Olsson.1990-talet handlade om att få investerare att våga satsa i fonderna, banker att lita på Nordic Capital, och stora koncernchefer att vilja sälja bolag till det. Det handlade om att förtjäna rätten att få göra affärer.

Under 2000-talet hade konkurrensen ökat, affärerna var mer sofistikerade, det krävdes alltfler specialistfunktioner som understödde affärerna, inom områden som hållbarhet och juridik. Nordic Capital behövde en tydligare organisation och mer strukturkapital.

– Jag är stolt att jag stöttat ledningen att bygga mer av ett företag av Nordic Capital med struktur och kapital. Det finns processer, rutiner och ansvarsområden.

Klas Tikkanen tycker ändå att de kan bli bättre på det mesta, bland annat på att identifiera affärsmöjligheter.

– Vi måste ständigt simma för att inte sjunka, vi måste få vårt folk att förstå när de ska köpa - men också när de ska avstå. Vi måste bli ännu bättre på hållbarhet, och bättre på att utnyttja nya strömningar till exempel inom IT och AI.

Nordic Capital undersöker hundratals möjliga affärer varje år, tittar närmare på 120 projekt per år, gör due diligence på eller detaljgranskar 40-50 och förvärvar slutligen bara ett fåtal. Förra året blev det sju bolag.

– Mycket ska stämma, vi ska ha varit tidigt på bollen, känna företaget under lång tid, och förstå det analytiskt. Vi måste veta mer om bolaget än någon annan.

– Jämfört med tidigare så är analysmodellerna större. Då tittade vi ofta på en konsoliderad resultat- och balansräkning, nu bryter vi ner allt, per land och per produktområde. Vi tittar på lokala valutor, analyserar trender, konkurrenter, sammanställer kvantitativa och kvalitativa analyser, juridiska risker, tar in specialistkonsulter, till exempel de fyra stora redovisnings- eller management konsulterna, eller specialister på prissättning, mark och miljö samt skatter.

Klas Tikkaen menar att de nu tar mindre risk i själva verksamheten än tidigare men att den stora risken ligger i värderingen.

Han ser sina jobb i femårscyklar så han är inne på sin andra cykel nu på Nordic när de just tagit in pengar i fond nummer nio.

Vad tror han du om ekonomin framöver?

– Svensk ekonomi har varit relativt överskattad i några års tid, många beslutsfattare inser nu att den är svagare än de trott, kommuners dåliga finanser sprider sig upp till statlig nivå, devalveringarna av valutan är ett kvitto på att det inte står bra till för svensk ekonomi. Det är inte ett hälsotecken att ständigt behöva rea ut sin produktion.

Klas Tikkanen tror ändå att det finns stora investeringsmöjligheter i Norden, Nordeuropa, bland annat i Tyskland och Schweiz, där den politiska risken är låg och ekonomierna trots allt är i relativt gott skick

Har du något motto?

– Jag använder mina söners motto: Yolo – you only live once. Jag försöker göra så gott jag kan och uppleva så mycket jag kan.

Du är en extrem sportmänniska men läser du några böcker?

– Min ambition var att läsa en bok per år, vilket i sig är ett patetiskt lågt livsmål. Men jag har inte läst mer än en bok de åtta senaste åren.

Du har berättat att du en gång sprang ifrån skinheads två gånger som förföljde dig. Har du någonsin haft problem att få ett jobb på grund av din hudfärg?

– Nej, det har jag inte. Det finns få rasister i Sverige. Jag har upplevt mer rasism i USA.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Ständiga möten, myriader av små beslut, och stora komplicerade projekt där det är svårt att veta vad som är rätt eller fel. Men jag jobbar endast på Nordic Capital-nivå, kontakten med respektive finanschef på bolagen sköts av Jesper Söderberg som nu är CFO för Nordic Capital.

Hur investerar du dina pengar?

– I Nordic Capital.

Sedan måste Klas Tikkanen iväg och träna ett lag i rugby. Rugby började han med vid 42 års ålder och han har tävlat i division 2. Förra året var han med i svenska landslaget i touch rugby vid EM och blev utsedd till MVP (mest värdefulle spelaren) i en av matcherna. Han sportar två till sex gånger i veckan.

Han har utövat flera sporter på elitnivå: kampsport, karate, thaiboxning, och kampsporten MMA. Han har varit riksmästare i kung fu och även hans tre söner är kampsportare. Vid 45 års ålder tog han silver i DM i löpning för veteraner på 200 meter. Men så är han också skadad tre månader per år. Senast slet han av en sena i nacken när han åkte skidor.

– Det var den bästa skiddagen i mitt liv. Jag åkte med en av världens skickligaste utförsåkare: norrmannen Kjetil André Aamodt.

Och slutligen – nej, han är inte släkt med den kända litterära familjen – Tikkanen är ett ganska vanligt namn i Finland.