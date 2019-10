Så skapade Andra Farhad ”Börshajen"

Andra Farhad har på endast tre år tagit emot flera utmärkelser, bland dessa stipendiet Kompassrosen från Kungen. Hon har listats bland Sveriges 101 supertalanger, Sveriges 103 mest lovande unga företagare, Näringslivets 150 superkommunikatörer samt var en av Sveriges mäktigaste unga 2019. I år har hon även utnämns till Årets svensk.

– Det känns surrealistiskt med alla dessa utmärkelser och priser. Jag är säkert upp i 14 stycken nu. Jag har tänkt flera gånger på att jag för tre-fyra år sedan stod i simhallen och lärde sjuåringar bröst- och ryggsim. Jag har inte förändrats något förutom att jag har fått fler insikter och jag har fått träffa lite coolare människor, säger Andra Farhad, som är mer känd under namnet "Börshajen".

Andra Farhad är uppvuxen i Fittja i Stockholm med mamma, pappa och två småbröder. När familjens ekonomiska situation var ansträngd började Andra Farhad googla i ren desperation efter hur man blir rik. Bilden hon innan dess hade var att man skulle lönespara, vinna på lotto eller råna en bank för att bli riktigt rik. Genom Google hamnade hon på Flashback där någon hade skrivit att man ska investera i aktier för att bli rik.

– Jag förstod inte vad det var. Jag försökte läsa på, men fattade ingenting.

Under en kort period dök börsen upp i flera sammanhang, vilket fick henne att förstå att det var dit hon skulle vända sig.

– Det var inte aktierna i sig som jag var intresserad av. Jag ville lära mig tjäna pengar för att hjälpa mina föräldrar och deras ekonomiska situation.

Hon köpte sina första aktier när hon var 15 år. Hon satsade alla sina sparpengar som hon hade sparat från födelsedagar, månadspengar och julklappar i ett bolag inom stålindustrin.

– Det gick bra till en början. Jag hade jävligt mycket tur. Jag vet egentligen inte varför jag valde det bolaget. Det var mest för att det skrevs så mycket om det bolaget i medierna under den perioden. Det var min analys.

– Det gick upp cirka 30 procent under fyra månader. Sedan sålde jag av detta. Jag fick hybris och kände mig odödlig och förlorade sedan alla pengar.

För att fortsätta handla aktier tog Andra Farhad ett extrajobb vid sidan av skolan. Jobbet tog mer och mer av hennes tid och till slut skolkade hon från skolan under flera månader för att få ihop mer pengar att investera.

Andra Farad blev miljonär vid 21 års ålder men hon vill poängtera att vägen dit inte var spikrak.

– Jag gjorde väldigt många misstag på vägen också. Det som gjorde att jag lyckades var att jag var öppen för att lära mig. Det är så lätt hänt att man blir blind av att investera på börsen, bara för att man gör några bra affärer så tror man att man är expert. Ödmjukheten försvinner.

Med åren har hon ändrat sin strategi många gånger och har nu gått till att bli mer långsiktig än vad hon tidigare har varit.

– Det har mycket att göra med den respekt och ödmjukhet som växer fram med tiden. Man är aldrig safe på något sätt. Det finns alltid någon på andra sidan som har mycket mer information än vad du har. Som fattar beslut snabbare än vad du kan.

Andra Farhad gick klart gymnasiet men hade inga toppbetyg. Hon hade dock ett mål efter gymnasiet. Hon följde advokat-serien Suits och ville bli som karaktären Harvey Spector. Hon sökte därför till Ujiken, en utvidgad juridisk introduktionskurs, som hjälpte henne att komma in på juristlinjen. Men väl på högskolan inser hon att juridiken inte var något för henne och hoppade av studierna efter en och en halv termin. Hon var då 20 år.

Vad gjorde du efter detta?

– Jag började jobba som simlärare. Jag hade inget jobb men en kompis hjälpte mig att få detta. Där var jag i ett och ett halvt år, det var inte riktigt min grej. Det var ett rutinjobb, jag var så uttråkad och hade för mycket energi för att sitta i en simhall dag in och dag ut.

Han sade upp sig utan att ha något nytt arbete men mindes en annons hon sett i tidningen Unga Aktiesparare. Ett media-säljbolag sökte accountmanagers, säljare. Annonsen hade dock löpt ut men hon fick komma på två intervjuer och fick jobbet.

– Det gick inte så bra i början men det gick bättre och bättre. När jag började få flyt kände jag att försäljning kanske är min grej. Jag är duktig på att sälja något som jag tror på. Jag var där cirka ett och ett halvt år innan jag startade Börshajen.

Det är aliaset Börshajen som Andra Farhad kanske är mest känd som. Vid sidan om jobben som simlärare och telefonförsäljare fortsatte Andra Farhad att investera i aktier. Hon bestämde sig för att hålla några utbildningar och lade ut ett inlägg på Facebook där hon frågade om det fanns några som var intresserade av att lära sig lite mer om investeringar.

Cirka 55 personer anmälde sig direkt. Hon höll en grundkurs en dag i veckan i åtta veckor.

– Det var höjdpunkten på veckan. Jag kände att jag längtade varje dag efter den dagen när jag skulle få träffa alla som ville lära sig och det var då idén om Börshajen föddes.

Kunde du ganska snart försörja dig på Börshajen?

– Ja. Många tror att det är en ideell organisation men vi är ett vinstdrivande bolag och har varit det sedan start. Jag hade tur att jag kunde ta in två anställda. Vi växte väldigt snabbt. Vi startade i oktober och tog in tre anställda i december. Vi var fyra personer med lön i bolaget.

Nu har bolaget funnits i två och ett halvt år och har fem anställda med Andra Farhad som fortfarande räknar bolaget som en start-up.

– Vi har inte tagit in något externt kapital. Bolaget är självfinansierat och vi har gjort stora investeringar de sista ett och ett halvt åren. Det är klart att det påverkar bolaget väldigt mycket. Jag tycker inte att det är fel att ta risk så länge det är en kalkylerad risk. Jag kan ta det här beslutet och resultatet kanske blir att jag får dra åt ekonomin under två månader men så länge jag är medveten om det så går det bra.

– Jag är inte rädd att ta risk. Det kanske är det som har gjort att Börshajen har växt så mycket under så kort tid.

Har det hela tiden gått upp med Börshajen?

– Det är klart att det dippar. Jag har sagt att jag någon dag kommer att ge ut en bok som heter 100 konkurser. Det är 100 gånger som jag trott att allt ska gå åt helvete.

År 2018 var andra verksamhetsåret för Börshajen som då omsatte runt 7 miljoner kronor och gjorde ett resultat minus 1 miljon kronor. Kostnaderna bestod i investering av nya lokaler och rekrytering av seniora anställda. Börshajen drog även igång en podd som man producerade själva samt byggde en egen poddstudio.

– Det är väldigt tacksamt att göra saker utan att vara beroende av externt kapital. Men det är klart att det kan komma en dag då det kommer investeringar som jag inte kommer att kunna finansiera själv. Då kan man behöva titta på externt kapital.

– Vi är inne i en start up-bubbla där det startas så otroligt mycket bolag och riskkapital som slängs över start ups. Jag känner att jag vill jobba upp lite substans i bolaget innan jag tar in externt kapital. Jag vill inte ta in kapital bara på min vision som jag har. Då blir det väldigt dyra pengar man tar in där man ger bort stora andelar av bolaget.

Förra året tog Andra Farad evenemanget Börshajen Academy till Hovet, där cirka 8 000 besökare kom för att titta på showen. I år skalar hon upp, inte bara till en större arena, Globen, utan även med en turné till Malmö och Göteborg. I Malmö finns det plats för cirka 350 personer och i Göteborg runt 1500 och Globen har hon maxat.

– Jag lider inte alls av storhetsvansinne. Jag tycker detta är så kul. När jag drog i gång detta förra året och sade att vi skulle göra ett stort finansevent blev jag väldigt ifrågasatt. Avanza som har en miljon kunder lade ned sitt event. Nordnet har nästan 400 000 kunder och lade ned sitt event. Folk frågade ”Varför ska du som nystartat bolag kunna göra detta?”

– Det känns jättekul att motbevisa alla som tvivlade. Det är också det som är min drivkraft – revanschlusten får mig att tagga till.

Strålkastarljuset har dock inte alltid varit till godo. Andra Farad har fått känna av nättrollens hat – allt från mordbrev hemskickade till stalkers så sent som i somras.

– Det är inte så kul men jag känner samtidigt att det kommer som ett paket på köpet. Jag är ung, är kvinna och jag har utländsk bakgrund. Jag pratar om något som är väldigt konservativt som tidigare bara varit till för främst medelålders män. Det är klart att det sticker i ögonen på många när jag kommer och säger att jag ska göra detta tillgängligt för fler. Jag har så klart tänkt flera gånger om detta är värt det. Om jag ska fortsatta.

Hon har nu slutat läsa kommentarerna, slutat googla sig själv, slutat gå in på twitter och på flashback.

– Jag har skapat mig en värld som är hatfri. Jag är inte här för att bli omtyckt utan jag vill vara här för att skapa en förändring. Jag vill lämna en form av impact i den här världen och den dagen jag inte längre finns så vill jag att någon ska säga att tack vare henne gjorde jag detta.

Andra Farhad hade planerat en bokrelease i november men en trafikolycka med en elsparkcykel för två månader sedan har gjort att de planerna får skjutas framåt.

Hur mår du?

– Jag mår bra. Jag kommer göra min tredje operation den 15 oktober. Jag har fått mycket kommentarer på mina sociala kanaler att jag verkar ta detta med en klackspark. Jag hade både arm och ett ben på vänster sida som bröts på flera ställen. Men det handlar inte hur du har det utan hur du tar det. Det hade kunnat vara värre.

Vad är ditt fokus i år 2019?

– Jag har varit på sjukhus i två månader även om jag har jobbat så är det mycket som behövts läggas på is. Föreläsningar och bokprojektet har flyttats fram några månader. Jag känner att under hösten blir fokus att komma i kapp så får jag sätta nya mål för 2020. Det går att ha planer och visioner med entreprenörsskap, men när livet kommer emellan får man lära sig att hantera det.