"Man får ingen stilpoäng för hur man klarar en kris"

Det var när Miguel Guerrero under en kortare tid genomförde ett frilansuppdrag för bokklubben Svenskt militärhistoriskt bibliotek, som är inriktad på militärhistoria och krisberedskap, som Bonnier-föreläggaren Kerstin Almergård hörde av sig med en förfrågan om han ville skriva lite längre om just krisberedskap. Det var just då covid-19-pandemin bröt ut.

– Jag hade skrivit en del krönikor om ämnet och samtidigt så hade vi sett hamstringen av toapapper, ett märkligt beteende och ett symtom på att folk inte var förberedda för kris. Och ett talande exempel för hur irrationellt man kan agera man kan agera under en kris, säger Miguel Guerrero till Realtid.

Synopsiset blev till boken "Krisberedskap för alla - en handbok för dig som inte är prepper". Krisberedskap är Miguel Guerrero, tidigare journalist och numera specialistofficer i Försvarsmakten, väl bekant med. Han har bland annat jobbat med psykologiska operationer och med logistik på ett skyttekompani i amfibiekåren.

"Jag sparkar återigen in den vidöppna dörren: att försöka förbereda sig mentalt, utrustningsmässigt eller båda delarna när krisen väl är över dig är försent. Ju svårare kris, desto mer (läs: tidigare) måste du börja förberedelserna. Mycket få människor har en McGyver-liknande kapacitet att på stående fot lösa vilka problem som helst." Utdrag ur boken "Krisberedskap för alla. En handbok för dig som inte är prepper"

Hur tänkte du kring begreppet "prepper" och varför var det viktigt att skriva en bok för den som inte är "prepper"?

– Bra krisberedskap börjar i huvudet. Jag drog nytta av min erfarenhet inom Försvarsmakten och allt det psykologiska, som vikten av att vidga sin komfortzon. Jag la fokus där i stället då alla situationer är olika. Men det finns även mycket fakta i boken. Det finns många böcker som är fokuserade på hårda kunskaper och "prepping" blir väldigt fort en materialsport. Men folk levde genom kriser innan vi hade alla dessa hjälpmedel, säger han.

Enligt Miguel Guerrero så kan man göra en hel del för att höja sin krisberedskap utan att spendera pengar till en början. Man behöver inte ha en stor budget eller någon budget alls för att börja förberedda sig för kris, manar han.

– Man kan fråga sig: Vad ställs vi inför för situationer? Hur skulle man reagera? Det kostar ingenting att börja i den änden. Man får ingen stilpoäng för hur man klarar en kris. Huvudsaken är att man tar sig genom krisen, säger Guerrero.

Miguel Guerrero ser krisberedskap som en process, igenom vilken han vägleder läsaren med hjälp av de erfarenheter som till stor del bygger på de erfarenheter författaren fått med sig genom sin tjänst som officerare inom Försvarsmakten. Även militärer är "vanliga människor som genom ovanliga åtgärder hamnat i extrema situationer", skriver han i boken. "Dessa lärsituationer som många aldrig har möjlighet att få möta. Dessa lärdomar förtjänar att få delas med fler", skriver han.

"Med den vida definition av kriser - en oväntad händelse som får en stor konsekvens - är antalet tänkbara kriser i princip oändliga. Så pass många att det kan vara svårt att veta vilka kriser du bör förbereda dig på." Ur boken "Krisberedskap för alla. En handbok för dig som inte är prepper"

Guerrero har, utöver de egna erfarenheter och tankar, även stämt av sina tankar mot kollegor i Försvarsmakten, civila krisorganisationer och personer i den privata säkerhetsbranschen, förklarar han.

– Det finns ett gedighet erfarenhetsarbete som ligger bakom boken. Alla situationer är unika. Allas förutsättningar är olika; vi ser olika ut i kroppen, har olika förmågor, och även dessa varierar från dag till dag. Därför är det viktigaste att man har förmågan att planera. Det är planeringsprocessen som gör det möjligt att klara en kris, säger han.

Han anser vidare att de stora kriser som på kort tid drabbat världen, covid-19-pandemin och senast Ukraina-situationen, har gjort fler uppmärksamma på vikten av krisberedskap, såväl privatpersoner som makthavare.

– Det är positivt med de vindar som blåser nu, positivt att man tittar på totalförsvarets krishantering och krisberedskap, säger Miguel Guerrero. Jag tycker att vi varit väldigt naiva i Sverige under många år trots kriget i Balkan exempelvis. Vi har distanserat oss mentalt väldigt mycket genom att tänka: "Det kommer ändå inte att hända".

– Det kommer alltid att gå in vågor: man vaggar in sig i trygghet och man blir överraskad i kris. Och det jag vill med denna bok är att sänka effekten av att bli överraskad. Då blir det mindre stress. Många väljer att skjuta ifrån sig dessa tuffa frågor för att man är rädd för att de annars ska besannas. Men det är viktigt att ha dessa frågor i huvudet.

Intresset för krisberedskap bland privatpersoner har i samband med pandemin ökat, säger Miguel Guerrero.

– Det finns ett stort intresse och ett stort sug för den här typen av bok och information. Vissa varor, exempelvis stormkök, säljer slut nu. Men har folk tänkt igenom sina behov? När det börjar köpas grejer som sedan tar slut, så bör man fundera på om vad jag mest sannolikt skulle behöva för att klara en kris. Och det är inte nödvändigtvis de här sakerna, säger han och fortsätter:

– "Om något händer drar jag till stugan", är ett standardsvar. Men hur gör du egentligen för att ta dig till stugan om barnen är på olika skolor? Det är så lätt att ha ett slutmål där man klarar sig men lägg hellre tankekraften på hur du tar dig dit.