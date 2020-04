"M&A-affärer kan vara ganska testosteron-stinna"

Staffan Ekström, ansvarig för corporate finance inom TMT på EY, är med sin 25 åriga erfarenhet av M&A-branschen en av Sveriges kanske mest profilerade på området (TMT, Technology, Media, Telecom red. anm). 2019 korades han av Mergermarket till den mest produktiva finansiella rådgivaren i Norden och hans tempo har inte direkt stannat av.



–När jag började med det här var klicken som arbetade med corporate finance inom Sverige liten. De lokala bankerna hade en stark position och alla kände mer eller mindre alla.



– Idag har den svenska M&A-sektorn fullkomligt exploderat och Stockholm och Norden i övrigt är idag en djupt penetrerad marknad. Framväxten av private equity-industrin har varit drivande och alla de globala investmentbankerna har idag en frekvent närvaro i Norden



Den senaste tiden har Staffan Ekström bland annat varit rådgivare åt den nordiska private equity-firman Axcel vid deras köp av det norska mjukvarubolaget SuperOffice. Hans team var även rådgivare till Embracer Group som nyligen köpte Saber Interactive. Hans entusiasm i ämnet går inte att ta miste på.



– Med dessa två affärer är vi nog den rådgivare inom TMT som gjort de två största affärerna hittills under 2020. Vår edge är vårt stora team med specialistkunskaper inom sektorn och vårt breda globala nätverk.



Staffan Ekström uppskattar att omkring hälften av vårens M&A-projekt stannat upp på grund av coronakrisen. Processer som skulle startat under första och andra kvartalet i år har skjutits upp men även nya projekt har istället tagit plats i krisens skugga.



– Majoriteten av de projekt vi var långt gångna med i innan krisen fortsätter vi med, även om det sker till en annan tidsplan. Vårt team jobbade väldigt hårt innan krisen och nu har väl arbetsbelastningen gått ner till mer rimiliga nivåer. Men det börjar klia i fingrarna nu.



Han uppskattar att normalt sätt omkring 70 procent av teamets arbete är att företräda säljare och resterande , 30 procent är på köpsidan och inom kapitalanskaffning. Ett vanligt projekt är mellan 1000 till 2000 timmar och intäktsmodellen har oftast inslag av “success fees”.



Det Nordiska M&A-teamet om drygt 20 personer som Staffan Ekström leder ihop med sin långvarige kollega Robert Klättberg har under den senaste tiden arbetat hemma enligt myndigheternas och EY’s rekommendationer. Varje morgon inleder de dagen med ett digitalt teammöte.



– Vi har nog aldrig haft så bra informationsutbyte som nu. Vi har fått mer struktur i arbetet när det sker per distans och blivit mer precisa i vår kommunikation gentemot varandra. Angående projekten så skulle jag tro att jag är väl förberedd på 95 procent av vad som dyker upp i våra projekt men tjusningen med yrket är att det också faktiskt alltid uppstår nya situationer i varje projekt.



– Så jag kan väl säga att det är nog här mina främsta egenskaper spelar in, en förmåga att navigera runt och lösa problem samt att få med mig teamet och kunderna. I mitt yrke gäller det att vara både kreativ och lösningsorienterad, men också att aldrig ge upp. Att alltid vara i framkant, ett steg före transaktionen och också lyssna på din intuition.



– M&A-affärer kan vara ganska testosteron-stinna och involvera personer med starka personligheter på båda sidorna. Som rådgivare är ofta din roll att hjälpa till att få saker att hända, ibland kan du även få en roll att spela i ett psykologiskt spel. Jag får nog spara mina historier till mina memoarer - i anonymiserat format.



Han börjar alltid dagen med att göra en to-do-list som fokuserar på strategiska målsättningar och dagliga situationer i projekten. På grund av dem hektiska arbetsdagarna försöker Staffan Ekström lägga inläsningen till utanför arbetstid.



– Jag börjar oftast dagarna med en to-do-list. Våra planer rör på sig hela tiden och dagens arbete måste alltid ställas i relation till gårdagens arbete, vad som hänt sen sist och våra tankar framåt. För mig är det bättre att börja dagen med to-do-listan än att låta mejlskörden prägla mig för mycket.



En vanlig arbetsdag, innan coronakrisen, har Staffan Ekström omkring fyra till sex möten, både med kunder och EY:s olika projektteam. Som frontfigur för teamet är han ofta ansiktet utåt även om han inte vill överdriva sin egen insats.



– Allt vi gör är en teaminsats. Jag är kaptenen i fotbollslaget men utan rätt passningar och teamets stöd hade jag varit icke-fungerande. Vi har en stark gemenskap och det är många i vårt team som varit med länge nu och det betyder väldigt mycket för mig.



Staffan Ekström har ett självklart svar på teamets framgångsfaktor: det omfattande sektorskunnandet. Att EY:s globala nätverk erbjuder dialog med utländska köpare och säljare över hela världen försämrar inte heller direkt saken.



– På EY har vi varit organiserade efter industrier i över 15 år nu, vilket var före många. Vi konkurrerar med investment banker, lokala banker, globala corporate finance boutiques och big four såklart. Vår konkurrensfaktor är vårt kunnande om vad som händer, vilka köparna är, vilka tillgångar som kommer till marknaden och att vi har kontakten med dessa.



Den låga personalomsättningen beror enligt Staffan Ekström på EY:s starka arbetskultur. Han själv har över 20 år i bolaget och alltid “haft sin egen stil”. Han beskriver en arbetsmiljö med högt i tak och en stor portion av frihet under eget ansvar.



– Vi bryr oss om våra medarbetare på riktigt. Det sitter i våra väggar att konstant utveckla varandra.



Under sina dryga 20 år på bolaget har mycket förändrats. Ernst & Young blev EY, blev tidigt ett globalt tjänsteföretag och den digitala transformationen präglar i dag hela organisationen.



Globalt är EY en av de absolut mest eftertraktade arbetsgivarna för MBA-studenter och kommer alltid högt upp i Universums lokala och globala undersökningar om de mest attraktiva arbetsgivarna för studenter.



– På EY har vi en fin och skön kultur av lagarbete och vi anställer också väldigt duktiga och självgående medarbetare. Det är genuint kul att vara del av detta och försöka bidra till teamets framgångar. Jag har alltid sett fram emot att gå till jobbet på EY.



Staffan Ekström började sin karriär på konsultföretaget Abovo Consulting 1993. Rådgivarrollen passade honom väl och han gillade dialogen med kunderna. Där träffade han också några av sina bättre vänner och minns arbetskulturen som präglades av höga krav och snabb framfart.



– Efter utbytesstudier i New York vid Stern School of Business 1991 och avslutade studier vid Handelshögskolan i Göteborg 1992 gjorde jag sju månaders FN-tjänst i före detta Jugoslavien och började efter sommaren 1993 på Abovo Consulting. Där sysslade jag mest med kapitalförvaltning, treasury-, cash management och investor relations.



Med ett brinnande intresse för corporate finance, som kom efter studierna i New York, fick han sedan möjlighet att börja på EY:s relativt nystartade corporate finance-team i slutet av 1996.



– Under min första tid på EY fokuserade jag fullt ut på TMT-sektorn vilket skedde samtidigt som internet 1.0-ekonomin blomstrade för fullt över hela världen. Jag fick förmånen att göra många M&A-affärer och lärde känna många legender i branschen.



Efter fyra år på EY ville han pröva något nytt och började som director på venture capital-firman Speed Ventures.



– Jag ingick i ledningsgruppen och investerade i företag, satt i styrelser, gjorde M&A:s i portföljen, reste som en tok och var också en tid Asien-ansvarig (Hongkong och Singapore). Det var underbara tider, galna tider och jag har många roliga minnen därifrån. Sedan kraschade det som kallades den nya ekonomi och jag fick mest syssla med att montera ner företag.



Efter tiden på Speedy Ventures förstod Staffan Ekström att det var på EY han trivdes som bäst. Han gick tillbaka till bolaget och blev till en början ansvarig för EY:s svenska corporate finance team. Resten är historia.



Men trots sitt sinne för affärer och människor var Staffan Ekström aldrig den mest lysande stjärnan i skolan. Han fick “hyfsade” betyg och uppger att han var mer intresserad av att sporta, festa och ha kul än att studera.



– Jag var nog alltid bättre på praktik än teori. Jag lär mig mest genom problemlösning än genom korvstoppning. Jag var ingen extrem plugghäst utan relativt oorganiserad som ung men desto mer kreativ och ordkunnig. Jag tror att jag hade behövt gå på en internatskola eller en studieform med mer korta puckar för att få bättre struktur i mitt pluggande.



Hemifrån hade han heller ingen större press. Som ung grabb hade han en medelklass uppväxt i Örebro med föräldrar som jobbade som lärare. Uppväxten präglades av många intressen som fotboll, racketsporter och ett tag spelade han även elgitarr i ett band. Men uppväxten innehöll också en motgång.



– Min pappa gick bort i mina tidiga tonår och det har nog präglat mig. Jag var lite av en glad grabb som fick en tidig setback i mitt liv. Det var nog då som jag på något sätt blev mer driven att klara mig själv och ligga ett steg före i planeringen.

Men när någon lämnar en tar ofta någon annan vid, så var det även för Staffan Ekström. Hans farfar Bertil, affärsman, blev en förebild och fadersgestalt.



– Den person som nog betytt mest som förebild och för min utveckling i mina yngre år och en bit in i karriären var min farfar, som var en duktig affärsman. Han var lätt att tycka om och hade ett gott omdöme för människor. Han och en morbror berättade tidigt hur aktier fungerande och dessa väckte mitt intresse för finansmarknaden.



Förutom familjen är fotboll och historia hans stora intressen. Som hängiven supporter, eller “freak” som han själv beskriver sig för Tottenham och FC Barcelona följer han de europeiska ligorna med stort intresse. Inom historia är han mest intresserad av nordisk medeltid och har två mindre bibliotek där han samlar sin litteratur.



– Jag har alltid haft ett djupt historieintresse. En gång på högstadiet fick jag 115 poäng av 100 på ett prov i historia.



– Inom fotboll är jag ett “freak”. En gång när jag var ute och flög hamnade jag bredvid en brittisk gentleman som satt i styrelsen för Tottenham. Jag blev helt eld och lågor, bombarderade honom med frågor men insåg efter ett tag att jag verkade veta mer om spelartruppen och ungdomslaget än honom.



Idag bor Staffan Ekström i de östra stadsdelarna ihop med sin fru Helena, som driver en yogastudio, och deras tre barn Max, 17 år, Mikaela, 15 år och Marc, 13 år. De har även en gammal fastighet på Vindö i Stockholms skärgård. Där han gärna tillbringar helger och lov.



– Jag och min fru pratade för länge sedan om vart vi skulle bo och hon ville bo i staden och jag kanske på landet. Kompromissen blev vårt landställe i skärgården som passat familjen väl.