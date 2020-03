"Jag vill vara med och förändra branschen"

Erika Eliasson, vice-vd på fintech-bolaget Lendify och ordförande i branschorganisationen Swedish FinTech Association, SweFintech, har närmare 20 års erfarenhet av den svenska finansbranschen.



Som tidigare aktiv inom private banking på Erik Penser Bankaktiebolag och institutionell försäljning på både Erik Penser Bank och Evli Fonder, några år på Lindorff och styrelseledamot i entreprenörsbolag i Norrland hon hunnit med mycket i sin karriär.



Hennes arbetsdagar är fullspäckade och hennes fokus på att vara en del i att förändra finansbranschen är tydligt. Men sedan två veckor tillbaka är det som för de flesta ändrade rutiner och medarbetarna på Lendify jobbar hemifrån, med tanke på coronaviruset.

– Jag har mina barn varannan vecka, så de veckor jag har dem stiger jag upp och ser till att de kommer till skola och förskola vilket kan vara både mer eller mindre utmanande. Sedan är det full fart med möten med olika samarbetspartners, investerare, leverantörer, media, myndigheter och medarbetare, det vill säga allt som ska göras i min roll som vice-vd på ett snabbväxande fintech-företag samt nu även som ordförande för SweFinTechAssociation, säger Erika Eliasson.



Som vice-vd på Lendify och ordförande i SweFinTech kräver hennes arbetsuppgifter en gedigen omvärldsanalys och bevakning. För att få arbetslivet att gå ihop prioriterar hon hälsa och träning så mycket hon kan.



– Jag ser till att på något sätt träna varje dag. Det kan vara stairmaster på gym, en power walk eller ett yogapass. Jag äter sällan lunch med vänner utan tränar eller har affärsrelaterade lunchmöten. För att hinna med att jobba, träna och ta hand om två barn så köper jag även så mycket tjänster som jag kan. De veckor jag inte har barnen hinner jag att jobba och träna mer samt att umgås med mina fantastiska vänner och min pojkvän.



– För mig är det är viktigt att prioritera hälsa och jag har de senaste två åren checkat ut under en vecka, i den mån det är möjligt, och åkt på yoga detox på Bali. Det behöver ju inte vara just på Bali men att ta sig tid att göra det i en vecka rensar både kropp och själ och gör att man blir betydligt friskare och mer effektiv resterande delen av året.



Erika Eliasson är även medgrundare till Bokpodden på Affärsvärlden ihop med journalisten Johan Anderberg. Bokpodden spelas in veckovis och är ett samarbete mellan Affärsvärlden och Lendify.



“Erika Eliasson och Johan Anderberg dissekerar böcker om ekonomi, politik och samhälle för förstå vad de säger om vår tid – och tiden som kommer”, lyder hisspitchen.



– Det är även viktigt att jag håller koll på vad som händer i branschen och vår omvärld så jag lyssnar alltid på nyheter och olika samhälls- och ekonomirelaterade poddar på väg till och från jobbet och att även läsa en bok i veckan ökar förståelsen för den värld vi lever i.



På Lendify började hon januari 2016 och mycket har hänt i bolaget sedan dess. När hon började fanns det nio anställda i bolaget och de hade cirka 10 miljoner kronor i total utlåning. Idag har bolaget cirka 50 anställda och över 2,4 miljarder kronor i total lånebok.



Bolaget började med en peer-to-peer-modell men har sedan 2017 lyckats att även attrahera några av världens mest etablerade institutionella kapitalförvaltare. Inflödet av sparkapital från sparare, även kallat "peer to peer" har varit stadigt ökande och har tillsammans med det institutionella kapitalet möjliggjort bolagets tillväxt.



– Mitt ansvar på Lendify är den kommersiella delen för vår affär samt extern kommunikation. Vi är ett fantastiskt bolag och en tight ledningsgrupp som är grymma på respektive ansvarsområde.



Som vice vd på Lendify rapporterar hon till Lendifys vd Nicholas Sundén-Cullberg.



– Lendify är ett bolag som hela tiden förändras och utvecklas i takt omvärlden. Vi är ett datadrivet företag som har en platt organisation vilket är en stor styrka när vi ska utmana bankerna. Vi kan till exempel diskutera en förändring i vårt låneflöde en dag och det kan vara testat och implementerat mot kund bara några dagar senare.



Hon lyfter fram att Lendify fick SKI-priset 2019 och därmed har “Sveriges nöjdaste privatkunder”.



– Vi ska vara bäst inom vårt segment. Vi vill göra marknaden för blancolån mer effektiv och transparent. Styrkan i vår affär är bland annat snabbheten och skalbarheten där vi raskt kan agera och matcha omvärlden med relaterade erbjudanden och skala upp och ned vår verksamhet snabbt.



Erika Eliasson gör en jämförelse mellan Lendify med nischbankerna. Lendify hanterar samma volym nyutlåning som nischbankerna men med omkring en sjättedel så många anställda.



– Vår målsättningen är att ha 15 miljarder i lånebok år 2023. Idag har vi drygt 30 000 betalande kunder, en kreditmodell som fungerar , ett fantastiskt team och goda relationer och högt förtroende i kapitalmarknaden. Det är utifrån detta vi kan växla upp vår verksamhet.



Senaste tidens utveckling i coronaviruset ställer enligt Erika Eliasson högre krav på finansbranschens aktörer.



– Lendify har sedan start fokuserat på att ha en gedigen kreditbedömningsprocess, det vill säga som säkerställer att vi inte lånar ut till de låntagare som riskerar att inte kunna betala tillbaka sina lån.



– Vi använder oss av traditionella datakällor för kreditbedömning, som UC, men anser att det inte är tillräckligt. En gedigen kreditbedömningsprocess måste ta samhällets utveckling och konsumenternas förändrade beteende i beaktande. Genom att alltid genomföra en "kvar-att-leva-på"-kalkyl minskar risken för att låntagaren ska få ett inkassokrav från 16 procent till 5 procent Men endast 11 procent av nischbankerna genomför en "kvar-att-leva-på"-kalkyl enligt FI:s kartläggning av Konsumentlån.



– Teknik gör det även möjligt att genom elektroniskt kontoutdrag identifiera riskfyllda beteenden så som inkassokrav som ännu inte har gått till betalningsanmärkning, sms lån och betalningar till spelbolag. Lendify använder sig av UC, "Kvar-att-leva på"-kalkyl samt elektroniskt kontoutdrag i vår kreditbedömning. En gedigen kreditupplysning skyddar konsumenten och leder till lägre kreditförluster för kreditgivarna.

– De företag som har ägnat sig åt för vidlyftig kreditgivning kommer att straffas i dessa kristider men de som kommer att drabbas hårdast är de enskilda individer som sitter med lån som de inte kan betala. Vi är även ödmjuka inför det faktum att många människor kommer att förlora sina jobb i krisen och att kreditförlusterna kan öka i hela branschen trots gedigna kreditbedömningar.

Varför är detta så viktigt?

– Min stora drivkraft nu och tidigare har alltid varit att jag vill vara med och förändra branschen. Lendify driver till exempel frågan om att Sverige behöver en säkrare kreditgivning bland annat genom ett gemensamt skuldregister dit alla skulder rapporteras.



– Vikten av ett gemensamt skuldregister lyfte jag och investeraren och styrelseproffset Eva Redhe på DN Debatt i oktober 2019 och FI uppmanar nu i februari 2020 i sin senaste Konsumentskyddsrapport att regeringen bör utreda frågan om ett gemensamt skuldregister. Det bör även vara ett krav att samtliga kreditgivare ska genomföra en noggrann "kvar-att-leva-på"-kalkyl samt att genom till exempel elektroniska kontoutdrag identifiera riskbeteenden som kan leda till överskuldsättning.

Hur har detta påverkats av coronavirusets utveckling?

– Det är viktigt att vi klarar att ha två tankar i huvudet samtidigt och det blir extra viktigt i kristider. Vi måste isolera oss för att inte öka smittspridningen av coronaviruset samtidigt som vi måste minska de förödande effekter som en nedstängning av ekonomin innebär. Det blir tydligt att vi alla är beroende av varandra men även att samhället är beroende av att vi konsumerar. Det blir även tydligt att vi är beroende av en effektiv, långsiktig och transparent kreditmarknad. En konkurrensutsatt kreditmarknad där de kreditgivande företagen även tar ansvar för att människor inte överskuldsätter sig.



– I dessa kristider är det viktigt att de fintech-företag som kan effektivisera och skapa innovation inom finansbranschen får hjälp att överleva. Av förra krisen vet vi vad som kan hända om ett fåtal banker blir för dominerande.



I hennes roll som ordförande för branschorganisationen Swedish FinTech Association eller SweFinTech ökar även möjligheterna att vara en del i att driva förändring. Organisationen grundades 2016 och i styrelsen finns representanter från Klarna, Nasdaq, DLA Piper, Bambora, Tink, Savelend , Zmarta och FCG.

– För att en mer effektiv och konsumentvänlig finansmarknad ska växa fram och investeringsklimatet främjas behöver myndigheter sätta sig in i, skapa tydlighet och understödja fintech-företagens affärsmodeller. Vi vill vara en tydlig röst i debatten och driva på för förändring.



Dagens beslutsfattare saknar enligt Erika Eliasson förståelse för fintech-företagens affärsmodeller och de stora möjligheter som finns inom ny teknik.



– I februari publicerade vi en rapport som visar att 79 procent av medlemsbolagen finner att myndigheter och institutioner uppvisar en låg förståelse för deras affärsmodell. Många bolag föreningen har pratat med menar även att Finansinspektionen borde verka för ökad konkurrens på marknaden, ett uppdrag de inte har idag.



Finns det något motstånd mot organisationen?

– Det stora hotet som finns för hela startup-sektorn är att företag nu riskerar att försvinna när det under krisen blir svårt med finansiering. Jobb och innovationer i sunda företag riskerar att gå förlorade och det kommer vara oerhört svårt att återhämta sektorn och Sverige från det tappet. Vill vi att Sverige ska vara den start-up och fintech-nation som politikerna ofta säger sig vilja att vi ska vara behöver regeringen agera. Den franska regeringen presenterade i torsdags en stödpaket för den franska startup-sektorn som svenska politiker borde titta närmare på.



Erika Eliasson lyfter fram att det från myndighetshåll sker utveckling inom området. Finansinspektionens innovationscenter för fintech är ett exempel.



– Fintech-bolag är en viktig pelare i framtiden för svensk ekonomi. Branschen förändras i en snabb takt och då är det otroligt viktigt att myndigheterna är på tårna.



Ett exempel som motverkar branschens utveckling är de svenska reglerna kring optionsprogram.



– SweFinTechs rapport visar att fintechbolagen tycker att dagens regler kring optionsprogram inte fungerar. Reglerna behöver bli mer flexibla och internationellt gångbara. Vi ser fortfarande för lite handlingskraft i frågan. Sektorn behöver inte fler innovationscenter utan snarare tydlighet och regelförenkling för att inte tappat fart i utvecklingen.



Erika Eliasson växte upp i Vindeln utanför Umeå, med en pappa som både jobbade på ledande positioner inom stora företag men som även var entreprenör för krantillverkaren Cranab och en mamma som arbetade med ekonomi och redovisning. Hennes första erfarenhet från styrelsearbete fick hon just via sin pappas företag då hon gick in som ledamot i bolaget vid 25 års ålder. Hon har en sju år äldre syster som idag är partner och advokat på Ahlgrens Advokatbyrå i Umeå.



– Pappas bolag tillverkar kranar till skogsmaskiner men han har nu sålt bolaget. Med närmare 200 anställda och två fabriker i Vindeln lärde han mig tidigt om bolagsbyggande, marginaler och styrelsearbete. Jag fick tidigt en förståelse för hur allt hänger ihop när du driver ett bolag.



– I skolan var jag väl en traditionell "duktig flicka" som gjorde det man skulle. “Happy go lucky” var dock även delvis min och jag sysslade även mycket med musik som ung. Jag har också alltid varit en aktiv person och tävlade i utförsåkning fram till femton års ålder. I mina yngre dagar trodde jag nog att jag skulle bli kvar i Norrland. Sedan hittade jag så mycket annat spännande som lockade mig utanför Norrlands gränser.



En avgörande tidpunkt i hennes liv var när familjen åkte till Australien, Brisbane, hon var då 16 år gammal och sedan bestämde sig för att ensam åka dit och studera vid 19 års ålder.



– Jag minns så tydligt kusten, vågorna som slog in och alla de nya intrycken. Det var en lärorik tid där jag fick träffa nya människor, bo i korridor med australiensare och jag läste blandade kurser. Jag sjöng i kör, hoppade fallskärm , bungyjump och levde i stort på stranden.



Där fick hon också upp intresset för business och ekonomi. Från att först satsa på att läsa till journalist ändrades hennes målsättning till att vilja studera ekonomi.



– När jag sedan kom hem till Sverige kändes det lite tråkigt att läsa ekonomi i Umeå. Jag sökte till Uppsala, Lund och Stockholm och beslutade mig för att välja Uppsala.

Erika Eliasson, vice-vd Lendify. Foto: Lendify.

Under universitetstiden var hon engagerad i Stockholms Nation. Hon jobbade extra på Skandiabanken och skrev sin uppsats inom finansiell teori.



Hon började sedan som 25-åring i Stockholms finansbransch. Först Skandia och gick relativt snabbt över till Erik Penser Bankaktiebolag.



– Tiden på Erik Penser Bank var otroligt lärorik och intressant. Jag hade många bra chefer och träffade personer som har betytt mycket i mitt liv. Det var även värdefullt att på nära håll se hur Erik Penser verkligen värnade om sin organisation och sina anställda. När Erik sålde cirka 12 procent av sitt ägande till oss närmare 200 anställda och styrelse så blev jag tilldelad att köpa 0,5 procent vilket var väldigt stor tilldelning då jag inte ens var 30 år. Jag tog lån och investerade för trodde de på mig så trodde jag på dem.



Vilka har präglat din karriär lite extra?

– Först skulle jag säga att min pappa har präglat mig mycke. Han lärde mig vikten av att bygga bolag och skapa arbetstillfällen är viktigare än att tjäna pengar. Han lärde mig också tidigt att ett företag är en del av det samhälle vi lever i. Även betydelsen att våga ta risk var något jag fick med mig hemifrån.

– John-Christian de Champs och Nicholas Sundén-Cullberg, grundarna till Lendify, har även varit mycket viktiga i min karriär dels för att de tog in mig i sitt team för att bygga Lendify och dels för att jag inspireras över deras sätt att starta och bygga bolag.

– Sedan har jag alltid imponerats av Eva Redhe som jag först träffade på min tid på Erik Penser. Hon har varit lite av min mentor i karriären och kom senare att bli en nära vän i livet. Jag har alltid beundrats hennes mod att stå upp för det som hon finner är rätt och fel. Hon har en tydlig moralisk kompass som inspirerat mig i mitt arbete.



– Även Jessica Löfström, grundare och ägare till ExpanderaMera och grundare av "17-Nätverket" är en nära vän och en stor inspirationskälla då hon har på samma sätt som Eva en tydlighet och ett mod att stå upp för vad hon tror på. Och sedan är både Eva och Jessica fantastiskt varma och roliga som personer!



Idag bor hon i Östermalm och delar vårdnaden för hennes två söner Frank 9 år och Herman 5 år med deras pappa. Hon berättar om det år som kanske haft störst inverkan på hennes liv idag.



– Något som har präglat mig är att jag skilde mig 2016, samtidigt som jag började på Lendify. Våren 2016 började jag således jobba i ett relativt nystartat fintechföretag, skilde mig, sålde huset, sålde lantstället, fixade ny skola och förskola till barnen och flyttade till Östermalm. Det här blev början på en helt ny fas i mitt liv.



– I tider av stor förändring så inser man hur viktiga familj och vänner är och vilka nya fantastiska människor som kan dyka upp. Jag har insett att man klarar så mycket mer än vad man tror och att förändringar öppnar upp för så mycket nytt och spännande som man inte visste om.