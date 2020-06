”Ett intensivt och utmanande år”

Patrik Anderbro, vd på KPMG i Sverige, tillträdde som vd för nästan exakt ett år sedan. Även om det inte blivit som planerat har han drivit igenom en ny strategi för bolagets verksamhet i Sverige och leder nu bolaget genom pågående coronakris.



– Det första jag gjorde när jag tillträdde som vd var att lägga en ny plan för hur vårt bolag ska öka sina marknadsandelar framöver. Vi har breddat vårt erbjudande och lanserat nya produktområden inom IT, digitalisering och automatisering, säger Patrik Anderbro.



Revisions och rådgivningsbolaget har bland annat expanderat inom skatteområdet. Under året har de skapat ett nytt program som automatiserar processerna kring företagens ränteavdrag.



– Vi arbetar allt mer med den här typen av lösning. Under året har vi vidareutvecklat våra digitala lösningar Sofy Suite, på skattesidan och Arwin, på inköpssidan.



Det har varit ett år med många nya insikter säger Patrik Anderbro och KPMG har stärkt positionen som en ledande rådgivare inom många olika områden. I februari i år öppnade KPMG sitt "Insights Center" i Göteborg. Satsningen är en del i företagets digitala strategi.



– Genom centret kan KPMG stötta innovationsprocesser och hjälpa kunder att vara i framkant avseende strategiska digitala mål. I och med att centret är en del av ett globalt koncept är det enkelt att dela kompetenser från olika delar av världen och vi är mycket stolta över att få vara det 17:e KPMG-landet i världen med ett Insights Center.



Nuvarande coronapandemi för med sig helt nya utmaningar för bolaget. Patrik Anderbro menar att helt nya frågeställningar, som bolagets likviditet, dykt upp i kölvattnet av krisen.



– Vi har ställt om vår verksamhet till de nya förutsättningarna och tagit ett enormt språng i vår digitala kompetens och service. Omställningen har gått snabbt och många nya utmaningar har blivit kännbara.



Även om året påverkats negativt av coronapandemin, menar Patrik Anderbro att alla KPMG:s verksamheter är drabbade olika. Medan efterfrågan på rådgivningstjänster minskat har efterfrågan inom revisionsdelen istället ökat.



– Revisionsverksamheten är det område som är mest opåverkat. Där har efterfrågan ökat kring exempelvis expertis kring regeringens omställningsstöd.



Under krisen har bolaget följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanat medarbetare att jobba hemifrån i den mån det går. De flesta som arbetar i Stockholm, över 800 anställda, har i regel arbetat hemifrån.



– Stockholmskontoret började jobba hemifrån för tio veckor sedan. Verksamheten har ställt om till digitala teammöten och jag tycker att övergången har gått bättre än förväntat.



Under året som gått har KPMG på internationell nivå också slutit ett exklusivt partneravtal med Microsoft. På den svenska marknaden utsågs åtta nya partners vid bolagets årliga julceremoni. Nu gör Patrik Anderbro och ledningen upp planer för hur och när bolaget kan återgå till det normala.



– Vi skissar på olika scenarion och frågar oss hur marknaden kommer att påverkas framöver. Vi tror att återhämtningen snarare liknar en U-kurva än en V-kurva och att det kommer ta längre tid än de flesta förväntar sig.

När tror du att era anställda kommer tillbaka till kontoret?

– Vi har inte bestämt det än utan följer myndigheternas rekommendationer. En kvalificerad gissning är att det blir någon gång efter sommaren.