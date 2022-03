Ericsson utser Scott Dresser till chefsjurist 

Scott Dresser börjar på Ericsson den 21 mars och kommer vara baserad i USA. Han ersätter Xavier Dedullen. Det framgår av ett pressmeddelande.



Scott Dresser kommer från Veon, där han i åtta år har arbetat som företagets chefsjurist. Han har tidigare haft ledande befattningar på Virgin Media, White Mountains Capital och Conservation International. Han började sin karriär i New York i privat verksamhet på advokatbyråerna Lord Day & Lord och Morgan Lewis där han specialiserade sig på bolagsrätt, bolagsstyrning samt fusioner och förvärv.



Xavier Dedullen utsågs till chefsjurist och styrelsens sekreterare i april 2018 och har spelat en viktig roll under vändningen av företagets verksamhet och hjälpt till att skapa en tydligare organisation för de juridiska funktionerna, regelefterlevnaden och internutredning. Han kommer att lämna sin roll den 20 mars men stannar kvar på Ericsson under en övergångsperiod.