Sofia Götmar-Blomstedt tillträder som vd på Sveriges största revisions- och rådgivningsbolag Pricewaterhouse Coopers (PWC) den 1 juli i år. Hon efterträder Peter Nyllinge som lett byrån i sju år och förberedelserna för övergången har varit kända i över ett halvår.



– Före corona reste jag nästan varje dag i jobbet. Jag brukade gå upp 04:40 för att sedan flyga över dagen till Stockholm, Göteborg eller något annat kontor i Sverige. Mina arbetsdagar var ofta fullspäckade av möten med kunder och kollegor. Det är människorna som jag är intresserade av i första hand, inte siffrorna.



Efter coronaviruset har resandet minskat drastiskt. Omställningen till det digitala arbetslivet präglar nu hennes arbetsdagar. De nya förutsättningarna innebär också nya affärsmöjligheter för PWC som bolag.



– I år har det varit en explosion inom digitalisering. Alla har minskat sitt resande väldigt mycket och jag tror många nu inser att det går väldigt bra att arbeta digitalt hemifrån eller någon annanstans. Det ställer nya krav på oss som rådgivare och det är roligt att vara del av den omställningen.



– Jag tror att många har börjat ifrågasätta tidigare arbetssätt när de märker hur mycket tid de sparar genom att arbeta digitalt, även om det också innebär andra utmaningar.



Hon pekar även på de klimatfördelar det minskade resandet fört med sig och menar att det i regel inte finns något ont som inte också för med sig något gott.



– Vi kanske behövde en knuff i en liknande riktning. Världen har förändrats efter krisen och på vissa sätt är det också något positivt. Den har verkligen bevisat hur snabbt vi människor faktiskt kan förändra vårt beteende när vi verkligen måste. En annan positiv sak är att när vi kraftsamlar oss med ett gemensamt mål blir vi ofta lite snällare mot varandra, både här i Sverige och globalt.



Sofia Götmar-Blomstedt började sin karriär på Skatteverket 1992 och gick över till PWC.s kontor i Malmö 1995 som revisor. Under sina 25 år på bolaget har hon axlat många chefsroller.

Sofia Götmar-Blomstedt, tillträdande vd på PWC. Foto: PWC

Hon har varit regionchef, chef för kvalitetskontroll, försäkringar och nu senast revisionsverksamheten i Sverige. Förra året blev hon även deputy EMEA assurance leader i det internationella PWC-nätverket. Partner blev hon 2008 och bolaget kan hon utan och innan.

– För mig är det viktigt att utöva ett ledarskap som engagerar, inkluderar och ger närhet till våra medarbetare. Det största skillnaden för mig nu är att det krävs en större bredd av mig. Jag har ägnat det här året till att lära känna bolagets många olika verksamheter i Sverige, vilket jag är väldigt glad för.



Även om hon inte är en skattejurist eller managementkonsult behöver hon nu kunna förstå alla delar av PWC:s produktportfölj. I sin roll som chef drivs hon av att se andra medarbetare utvecklas. Hon är resultatinriktad och driven.



– Ledarskap handlar mycket om att få ut den bästa möjliga potentialen i alla individer. I mitt ledarskap försöker jag öka samarbetet mellan våra olika affärsområden. Det är otroligt vad vi kan lyckas med när vi slår ihop teams och agerar som ett PWC.



Ett ämne som ligger henne extra varmt om hjärtat är mångfald och inkludering. Sofia Götmar-Blomstedt menar att det är en fråga om resultat men också en viktig värdegrundsfråga för företaget.



– För att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden måste vi vara så inkluderande vi kan. Vi vill rikta vår verksamhet till så många som möjligt. Hållbarhet, mångfald och digital expertis är framtiden för oss som bolag.



Andra faktorer som CSR-arbete, att ha en sund arbetsplats med både work-life balance och utvecklande uppgifter för våra medarbetare, har också blivit allt viktigare med åren.



– Som globalt företag innebär det här att vi erbjuder gedigna utbildningsprogram och tar vårt samhällsansvar som bolag. Vi måste ligga i framkant i att erbjuda de kompetenser som världen verkligen behöver nu och imorgon och försöker alltid ligga steget före.



– Vi jobbade med det digitala lång före corona. En stor del av vårt jobb inom revision, compliance och skatt sker exempelvis idag via robotar och algoritmer. Vi använder många delar av Googles verktygslåda kompletterat med våra egenutvecklade plattformar.



Hon menar att tjänsteutvecklingen av digitala verktyg har tagit rejäl fart den senaste tiden. Efterfrågan av digital kompetens har ökat från samtliga delar av näringslivet. AI, blockchain och avancerad dataanalys har onekligen framtiden för sig.



– Vi måste ta tillvara på människans fördelar mot maskinerna. Vi ska jobba tillsammans och fortsätta att utvecklas. Digitaliseringen är ett av de produktområden där du är som mest sårbar och det är viktigt att du inte gör samma misstag om och om igen.



Sofia Götmar-Blomstedt menar att den höga förändringstakten som nu råder påskyndar den digitala utvecklingen.



– Vi har verkligen full respekt för allt både mänskligt och ekonomiskt lidande som coronakrisen har inneburit, men explosionen inom digitaliseringen är åter ett exempel på något bra som kommit ur den. Digitala sammankomster hoppas jag kommer bli lika självklart i framtiden som det är just nu. För mig som jobbat med digitaliseringen i så många år är det kul att se att det verkligen händer saker på riktigt.



Men även om digitaliseringen har blivit en stor del av hennes arbetsliv idag var det inte det som ursprungligen lockade henne till PWC. Hennes intresse för revision och skatt går inte att ta miste på.



– Jag bestämde mig när jag var tolv år gammal för att bli skattejurist. Jag drivs av att få vara med och utveckla verksamheter och vill vara så engagerad, positiv och öppen som möjligt.



Sofia Götmar-Blomstedt växte upp i en företagarfamilj. Hennes farfar startade Götmars Begravningsbyrå, ett företag hennes två bröder sköter idag.



– Jag började jobba där som barn. I ett familjeföretag hjälps alla åt med allt. Det finns inga finare jobb än andra så titlar har alltid varit helt ointressanta för mig. Jag tror att familjeföretaget har präglat mig på ett mycket positivt sätt.



Det går inte att ta miste på hennes ambition som följt med henne länge. Under hennes uppväxt var det mycket plugg och balett. Hon var även med och startade en del rotaryklubbar i mälardalsregionen.



– Jag var nog rätt tråkig. Jag träffade min man när jag var 16 år. Min dotter studerar på juristlinjen nu och jag brukar skämtsamt säga att hon nu får ta igen det jag missade. Jag var ganska ordentlig av mig.



Hennes man jobbar idag som controller och tillsammans har de tre barn på 22, 18 och 15 år. De bor i ett hus i centrala malmö och kan höra när MFF gör mål på stadion.



– Det blir väldigt mycket sport och balett i familjen. Vi gillar att göra saker tillsammans och spenderar väldigt mycket tid vid sidan av fotbollsplaner på barnens träningar och matcher. Min man och jag har båda gjort karriär och vi lever i en väldigt jämställd relation.



Någon som har präglat din karriär?

– Per E Samuelson, han är en cool förebild som lever jämställdhet och inkludering på riktigt.