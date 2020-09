De ska styra Max Matthiessen

Nordic Capitals förvärv av Max Matthiessen som offentliggjordes i maj 2020 har nu slutförts. Målet med investeringen är att vidareutveckla Max Matthiessens verksamhet med ökad innovation och en starkare tillväxt, där Nordic Capital som aktiva ägare bidrar med gedigen branschexpertis, ett omfattande industriellt nätverk och kapital. I och med ägarbytet sker också en förändring av styrelse och vd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen kommer att ledas av Per E. Larsson som ny styrelseordförande. Per E. har en lång och gedigen erfarenhet inom finanssektorn och har tidigare bland annat varit vd för OMX, UBS i Mellanöstern och Afrika och Dubai International Financial Exchange. I dag är han ordförande i flera bolag inom finanssektorn, bland annat kredithanteringsföretaget Intrum.

– Max Matthiessen har en mycket stark position inom liv-, pensions- och sakförsäkring. Med stödet från Nordic Capital som ny ägare har Max Matthiessen bästa möjliga förutsättningar att vidareutveckla sitt erbjudande och skapa högre värden för kunderna. Jag ser fram emot att leda styrelsens arbete och att förvalta det fina arv som Max Matthiessens alla skickliga medarbetare har varit med och byggt upp, samtidigt som vi satsar starkt framåt, säger Per E. Larsson i en skriftlig kommentar.

I den nya styrelsen kommer även Anna Storåkers och Henrik Källén att ingå, samt representanter från Nordic Capital Advisors. Anna Storåkers är tidigare Sverigechef på Nordea och styrelsemedlem i Nordea Life Holding samt Nordea Fonder. Hon är för närvarande styrelsemedlem i bland annat ABN Amro Bank NV, Nordax Bank samt styrelseordförande i Kreditz. Henrik Källén är styrelsemedlem i Nordax Bank och tidigare vice-VD för Avanza.

– Max Matthiessen verkar i en bransch som genomgår omfattande strukturella förändringar där vi ser stor potential för verksamheten att fortsätta utvecklas och växa. Nordic Capital ser fram emot att som aktiv ägare stötta bolaget i nästa fas av hållbar tillväxt och innovation, kommenterar Christian Frick, Partner och Head of Financial Services, Nordic Capital Advisors.

I dag meddelas även att Jacob Schlawitz har utsetts till ny vd och koncernchef för Max Matthiessen. Han efterträder Bo Ågren som kvarstår till dess att Jacob Schlawitz tillträder den 1 oktober.

Jacob Schlawitz har i över två decennier varit chef och ledare i flera stora företag inom liv- och pensionsförsäkring. Närmast kommer han från tjänsten som vd för AON i Norden, en del av den ledande globala risk- och försäkringskoncernen AON. Jacob Schlawitz har även bland annat varit medlem i Ikanos executive leadership team med ansvar för alla försäkringsbolag samt all försäkringsverksamhet inom hela Ikano-sfären samt vice vd för Credit Suisse Life and Pension i CEE.

– Det är väldigt roligt och även en ära att få uppdraget att leda ett företag som Max Matthiessen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med alla medarbetare för att vidareutveckla affären med kunden i fokus och att stärka koncernens position ytterligare. Branschen befinner sig i en situation där det finns många nya möjligheter – och dem kommer vi att ta, säger Jacob Schlawitz, tillträdande vd i en presskommentar.

– Max Matthiessen är ett oerhört fint bolag och det har varit en ära att leda verksamheten tillsammans med alla duktiga och professionella kollegor under de senaste två åren. Jag kommer med spänning att följa Max Matthiessens fortsatta utveckling tillsammans Nordic Capital, säger avgående vd Bo Ågren.