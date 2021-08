"Bra ledarskap är alltid centralt – oavsett konjunktur"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll under det första halvåret 2021?

– Den överraskande starka konjunkturen och högtrycket på arbetsmarknaden inom de sektorer jag verkar inom.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Den snabba ekonomiska återhämtningen under första halvåret 2021. Den starka konjunkturen med stark tillväxt, stor börsuppgång och glödhet fastighetsmarknad.

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– Spännande marknadsläge. Jag är optimistisk om en fortsatt god utveckling under andra halvåret 2021.

Vilka var de största glädjeämnena och största orosmolnen under första halvåret?

– Det största glädjeämnet under första halvåret är att covid-19 spridningen gått ner och att vaccinationerna gått bra under våren. Det är hoppingivande Sen är jag ju glad över att den ekonomiska återhämtningen varit så stark.

– Det största orosmolnet var ju i våras när den tredje vågen var som värst. Det gav ju oro kring hur det skulle gå både i hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv Glädjeämnen inför hösten är en förhoppningsvis en fortsatt god återhämtning och normalisering och öppning av samhället. Orosmoln är risken för en fjärde våg av covid-19

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Jag har lärt mig att vi människor kan anpassa oss till dramatiskt ändrade förhållande. Jag har lärt mig vad som är viktigt på riktigt i livet. Hälsa och relationer till de nära och kära.

Jag tror att det som kommer finnas kvar är ett mer flexibelt och modernt sätt att arbeta. Förhoppningsvis även den varmare ton och större ödmjukhet som skapats i samhället under pandemin.

Hur kopplar du av i sommar?

– Jag kopplar av med tid med familjen, med sol, bad, grillning, träning, yoga och att läsa böcker.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Jag skall läsa Jag kan ha fel av Björn Natthiko Lindeblad

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Under våren läste jag Zero Negativity av Ant Middleton, den gillade jag mycket. Jag minns än idag att boken Winning av den legendariske Jack Welch var mycket givande.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021?

– Jag förbereder mig genom att koppla av och ladda om efter en intensiv, rolig och arbetsamt första halvår. I min roll kommer det även i höst att handla om att se till att vi ger våra klienter bästa möjliga förutsättningar till framgång genom att bistå med att rekrytera de bästa ledarna till dem. Bra ledarskap är alltid centralt för alla organisationers. framgång oavsett konjunktur